سیاستگذاری علمی و فناوری برای دانشگاه پساجنگ؛ دانشگاه در خدمت بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی سوم که به همت دانشگاه علامه طباطبائی به صورت مجازی برگزار شد با تبریک آغاز سال جدید، و عید سعید فطر که گذشت گفت: همه این تبریک ها تحت شعاع یک‌حادثه بزرگ قرار گرفت و همه ایران را عزادار کرد که منجر به شهادت مقام‌معظم رهبری شد.

وی افزود: اگر سیر زندگی رهبری را دنبال کنیم، یک ویژگی برجسته در زندگی ایشان‌مشاهده می کنید و آن شهادت و جهاد است.

وی افزود: شهادت و جهاد دو آرمانی بود که رهبری عمر خود را بر ای آن سپری کرد.

وزیر علوم یادآورشد: برای ایشان که یک عمر خدمت خالصانه داشتند رسیدن به این آرزو جای تبریک دارد. اما برای ما یک درد بزرگ است که خلائ آن پر نمی شود.

سیمایی افزود: درگیر یک‌جنگ‌تحمیلی شدیم، بعد از انقلاب اسلامی این سومین جنگی است که به ما تحمیل شد که بزرگترین جنگ بود و یک آزمون اخلاقی، و حقوقی بزرگ برای مدعی ترین‌کشور دنیا به همراه یک رژیم‌منحوس دیگربود که با حمایت لجستیکی و مالی چند کشور خلیج فارس بسیج شدند در مقابل یک کشور و مردم تنها در دنیا.

وزیر علوم ‌افزود: اما امروز می‌توانیم اعلام‌پیروزی کنیم چون کشورهای مذکور به هیچ یک از اهداف مشترک و حاص خود نرسیدند، و این یک‌پیروزی است.

وی افزود: ما توانستیم آنها را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذاریم. این جنگ پرده های جاهایی را کنار زد، مرز قدرت آمریکا برای دنیا مشخص شد، کشورهایی که در رقابت تسلیحاتی با آمریکا بوده و مرعوب قدرت آن بودند این جنگ به آن‌ها ثابت کرد که آمریکا قدرتمند است اما اراده و ایمان یک‌کشور بر آن ماشین جنگی غالب است.

وی تاکید کرد: این جنگ آبروی آمریکا را نزد ناتو وخلیج فارس هم از بین برد. امروز آمریکا نمی‌تواند در خصوص تنگه هرمز تصمیم جدی بگیرد. دراین جنگ قدرت ایران یک شگفتانه بود، ایران در این جنگ اقتدار علمی و نظامی خود را نشان داد. پشت هر موشک یک‌پروژه و تحقیق وجود دارد. بنابراین می توانیم اعلام کنیم، اقتدار علمی و نظامی هر دو برای دنیا یک شگفتانه و دستاورد بزرگ است.

وی تأکید کرد: دانشگاهیان در این سه جنگ سهم بزرگی داشتند، در جنگ رمضان ستاد وزارت علوم و بسیاری از دانشگاه ها درگیر جنگ بودند، و همه یک طرف بودیم و توانستیم پیروزی را رقم‌بزنیم. از طرفی هم متاسف هستیم کنار دستآوردهای بزرگ خسارت هایی دیدیم که در راس آن خسارت انسانی بود. خلا رهبری پر شدنی نیست، در این مدت دانشجویان ما کنار مردم و بسیج در جبهه جنگ و خیابان میدان دار هستند.

وی افزود: ما در پسا جنگ باید هم‌در خدمت جامعه ، کشور، و نظام باشیم.در حال حاضر دانشگاه پسا جنگ یک محاسبه از خود و یک‌روزآمد سازی خواهد داشت .

وزیر علوم یادآورشد: مطالعاتی برای سیاست گذاری علمی، فناوری، فرهنگی، برای دانشگاه پسا جنگ شروع کرده ایم. این جنگ می‌تواند یک فرصت تاریخی بر ای جهش ایران در توسعه ،پیشرفت و سرآمدی باشد.برای ما این جنگ می‌تواند یک فرصت عظیم برای سازندگی ، عزت و افتخار کشور برای قرن ها باشد. ما باید این سرمایه را حفظ کنیم. دانشگاه پسا جنگ علاوه بر روزامدسازی برای بازسازی کشور هم باید در خدمت باشد که کارهایی شروع شده است.