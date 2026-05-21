محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان عملیات اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب در سه روستای بخش مورموری شهرستان آبدانان گفت: این طرح در روستاهای «چشمه‌شیرین»، «ایمانی» و «مصطفی‌نژاد» با مشارکت ارزشمند خیر آبرسان کشور، حاج «اکبر ابراهیمی» به مرحله بهره‌برداری رسید

وی افزود: در قالب این پروژه، دو هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن سایز ۶۳ میلی‌متر انجام شد که با اجرای آن، مشکل افت فشار و قطعی‌های مکرر ناشی از فرسودگی و شکستگی شبکه توزیع در این سه روستا به‌طور کامل برطرف شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان دارد، ادامه داد: با تکمیل این پروژه، بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی این مناطق از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شدند.

محمدی با تشریح جزئیات قرارداد همکاری با خیر آبرسان خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم، تأمین لوله‌های مورد نیاز بر عهده خیر و تأمین اتصالات و اجرای عملیات فنی بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان بوده است.

وی تصریح کرد: طبق این توافق، خیر آبرسان متعهد به تأمین ۶۰ کیلومتر لوله برای اصلاح و توسعه شبکه در ۵۰ روستای استان شده و تاکنون عملیات نوسازی در ۳۳ روستا انجام گرفته است.