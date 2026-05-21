دستگیری عاملان حفاری غیرمجاز در شهرستان انگوت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر شکری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری‌های غیرمجاز در حریم تپه ثبتی واقع در یکی از روستاهای شهرستان انگوت، اکیپ عملیاتی یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان گرمی با هماهنگی مراجع قضایی شهرستان و با همراهی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به فوریت امر و حسب دستور شفاهی دادستان شهرستان انگوت، مأموران اقدام به بازگشایی محل کردند که در بازرسی به‌عمل‌آمده، تونلی به ابعاد تقریبی ۲ در ۲ متر و به طول حداقل ۳۰ متر کشف شد. این تونل به‌صورت کاملاً حرفه‌ای و مجهز به سیستم روشنایی، با هدف رسیدن به آثار تاریخی به سمت زیر تپه ثبتی حفر شده بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به حضور مستقیم دادستان در صحنه جرم گفت: با درخواست یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، دادستان شهرستان در محل حضور یافته و از نزدیک بر روند عملیات و اقدامات قضایی نظارت کردند؛ در این عملیات، تمامی ادوات و تجهیزات حفاری کشف‌شده با دستور مقام قضایی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان صورت‌جلسه و ضبط گردید.

سرهنگ شکری در پایان با تاکید بر عزم جدی یگان حفاظت در صیانت از مواریث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: محل مذکور بلافاصله پلمب شد و همچنین به یاری خداوند و با به‌کارگیری شگردهای خاص پلیسی، تمامی افراد دخیل در این حفاری غیرمجاز شناسایی شده‌اند که با حکم مقامات قضایی، دستگیری و برخورد قانونی قاطع با آنان در دستور کار قرار گرفته است.