به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، جلال آفاقی اظهار کرد: پس از چهار روز جست‌وجوی گسترده برای یافتن سلنا عباسی، کودک حدوداً سه ساله‌ای که از هفتم خرداد ۱۴۰۵ در محدوده روستای چهل‌گز در محور اردبیل – سردابه مفقود شده بود، پیکر وی در یک آب بند در نزدیکی محل سکونتش کشف شد.

وی افزود؛ با ورود مستقیم دادستانی به پرونده و حضور دو معاون دادستان و بازپرس ویژه قتل، عملیات جست‌وجو و بررسی‌های میدانی به مدت بیش از ۱۲ ساعت در یوم جاری به‌صورت مستمر ادامه یافت که در نهایت منجر به کشف جسد این کودک شدو محل کشف پیکر حدود یک کیلومتر با منزل خانواده فاصله داشته است.

دادستان اردبیل گفت: پرونده همچنان در دست بررسی است و علت دقیق این حادثه پس از انجام تحقیقات تخصصی، بررسی‌های فنی و دریافت نتایج کارشناسی مشخص خواهد شدو جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حادثه و نتایج تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.