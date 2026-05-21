به گزارش خبرنگار مهر، رضا خوراکیان صبح پنجشنبه در اجلاسیه سالانه جبهه روحانیت مردمی در مشهد اظهار کرد: سید ابراهیم رئیسی، تجسمِ واقعیِ مدیریت جهادی و خستگی‌ناپذیر بود که تمامی لحظاتِ خدمت، خود را تابع محض رهبری و پاسخگویِ بی‌واسطه به مطالبات مردم می‌دانست.

مدیر عالی حرم مطهر امام رضا(ع) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، به واکاوی ویژگی‌های شخصیتی ایشان پرداخت و با تأکید بر پرهیز از اغراق در وصف شهدا، بیان کرد: شهید رئیسی شخصیتی کم‌نظیر با ویژگی‌های قابل‌کشف بود و نباید اجازه داد این شخصیت برای مسائل زودگذر سیاسی مصادره شود.

وی نخستین و بارزترین ویژگی شهید رئیسی را نسبت «سربازی» او برای رهبر شهید انقلاب دانست و افزود: این رابطه نه یک بیان تشریفاتی، بلکه باور قلبی شهید رئیسی بود.

خوراکیان تأکید کرد: در دوران ریاست‌جمهوری، شهید رئیسی همواره خود را تابع محض رهبر شهید انقلاب می‌دانست و دغدغه اصلی‌اش اجرای منویات رهبری بود؛ هماهنگی‌ای که حتی در جلسات خصوصی میان ایشان و رهبر شهید انقلاب به‌وضوح نمایان می‌شد.

مدیر عالی حرم رضوی با اشاره به ساعت کار طولانی شهید رئیسی (از ۷ صبح تا ۱۰ شب) افزود: ایشان حتی پس از بازگشت به منزل نیز مقید به حضور در حرم مطهر پیش از اذان صبح بود.

وی خاطره‌ای از سفر اصفهان تعریف کرد و گفت: در آن سفر شهید رئیسی پس از برنامه‌های فشرده تا ساعت ۱ شب، صبح زود برای پیگیری مسائل پیش‌بینی‌نشده، به‌تنهایی و برای گشت‌زنی در تخت فولاد و بررسی امور، از محل استراحت خارج شده بود.

در حوزه مدیریتی، خوراکیان شهید رئیسی را فردی دانست که در تصمیم‌گیری‌ها، حتی در پروژه‌های تخصصی مهندسی، فرآیندهای کارشناسی را با جدیت دنبال می‌کرد.

مدیر عالی حرم رضوی افزود: شهید رئیسی اجازه نمی‌داد جلسات بدون خروجی تشکیل شود و همواره بر دو مرحله‌ای بودن بررسی‌ها تأکید داشت. اغلب در مناسبت‌های خاص شهید رئیسی با وجود پیش‌بینی‌های ضدامنیتی، شخصاً در محل حاضر می‌شد تا از نزدیک و بدون واسطه در جریان جزئیات مسائل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کار کردن با شهید رئیسی به دلیل فشردگی برنامه‌ها دشوار بود، گفت: ایشان در کنار پیگیری‌های مداوم و سخت‌گیرانه، بسیار اهل دلجویی از اطرافیان بود.

خوراکیان همچنین از روحیه بالای ایشان در نقدپذیری و قضاوت‌های منصفانه سخن گفت و تأکید کرد: ایشان در مناظرات و بررسی پرونده‌ها، همواره مراقب بود تا با آبروی افراد بازی نشود.

مدیر عالی حرم رضوی با تأکید بر تقوای مالی شهید رئیسی، به دو نمونه از حساسیت‌های او اشاره کرد: یکی دستور محاسبه هزینه غذای تیم حفاظتی و دیگری درخواست برای پرداخت کرایه خودرو در زمان تصدی تولیت آستان قدس، که نشان‌دهنده دقت بی‌نظیر ایشان در صیانت از بیت‌المال بود.

به گفته وی، شهید رئیسی روزانه حدود ۲.۵ تا ۳ ساعت به دعا و مناجات می‌پرداخت. ایشان حتی در اوج فشارهای کاری، نماز شب و زیارت حرم را ترک نمی‌کرد و گاه برای دعا در میانه کار، وقت اختصاص می‌داد.

خوراکیان تصریح کرد: ایشان در فضاهای غیررسمی بسیار گشاده‌رو و اهل گفتگو بود.