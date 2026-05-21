مجتبی لشکربلوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: رهبر انقلاب بارها بر مردمی بودن شهید رئیسی تأکید کردند و این ویژگی را الگویی برای همه مسئولان دانستند.

وی افزود: شهید رئیسی همواره در میان مردم حضور داشت، مسائل و مشکلات را از نزدیک لمس می‌کرد و رفع دغدغه‌های مردم را محور تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های خود قرار داده بود؛ همین روحیه سبب شد تا نام و یاد ایشان در دل مردم ماندگار شود.

این کارشناس سیاسی و اجتماعی با اشاره به خاطره حضور شهید رئیسی و شهید سلیمانی در حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: زمانی که شهید رئیسی در دوران تولیت آستان قدس رضوی به شهید سلیمانی گفت «مردم منتظرند»، در واقع اوج روحیه مسئولیت‌پذیری و مردم‌محوری این دو شهید بزرگوار نمایان شد.

لشکربلوکی ادامه داد: شهید رئیسی جایگاه و مسئولیت را وسیله خدمت به مردم می‌دانست و شهید سلیمانی نیز با روحیه اخلاص و تبعیت، نشان داد که خدمت به مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد.

وی اظهار کرد: راز محبوبیت و عاقبت‌به‌خیری شهیدان رجایی، سلیمانی و رئیسی در همین مردم‌داری، ساده‌زیستی و خدمت صادقانه نهفته است و امروز جامعه نیز مسئولانی از همین جنس را مطالبه می‌کند.

کارشناس سیاسی و اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: مسئولان باید روش و منش این شهدا را الگوی مدیریتی خود قرار دهند و با اخلاص، روحیه جهادی و توجه به مطالبات مردم در مسیر خدمت حرکت کنند تا اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت شود.