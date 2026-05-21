به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی در همایش الگوی حکمرانی شهید رئیسی در تالار قدس حرم مطهر رضوی، با اشاره به نقش معنویت در حکمرانی جهادی،اظهار کرد: شهید رئیسی بخش مهمی از توفیقات خود را از همین مسیر و سیر و سلوک معنوی به دست آورد؛ انقلاب اسلامی معنویت را از فضای محدود فردی به عرصه اجتماع و سیاست وارد کرد، در این مسیر، افرادی تربیت شدند که در کنار مسئولیت‌های سنگین، رشد معنوی پیدا کردند و شهید رئیسی نمونه روشن این روند بود.

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه با اشاره به رفتار شهید رئیسی در مجامع بین‌المللی بیان کرد: ایشان در سازمان ملل، با بالا بردن تصویر شهید سلیمانی و نیز در زمانی که قرآن در برخی کشورها مورد هتک حرمت قرار گرفته بود، با صراحت و بدون هراس موضع خود را اعلام کرد، این رفتارها نشان‌دهنده قوت ایمانی و شجاعت برخاسته از سلوک معنوی بود.

وی با یادآوری حضور شهید رئیسی در مناطق سیل‌زده و رسیدگی به محرومان گفت: برای او خدمت به مردم تنها یک وظیفه اداری نبود، بلکه نوعی عبادت محسوب می‌شد.

صادقی تأکیدکرد: الگوی شهید رئیسی باید در جامعه ترویج شود، زیرا او نشان داد که می‌توان مسئولیت، جهاد، خدمت و معنویت را در کنار هم جمع کرد.

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم بهره مندی از توسل به حضرت ثامن الائمه (ع)، گفت: آنچه در قالب سلوک معنوی در حکمرانی جهادی دنبال می‌کنیم،در حقیقت کلید همه موفقیت‌های شهید رییسی است. ایشان در مدت کوتاه در عرصه سیاست خارجی توفیقات فراوانی داشت و همچنین در کار جهادی برای مردم، رسیدگی به منازل محرومان و خستگی ناپذیری در خدمت، پیشتاز بود که همه اینها ریشه در همین موضوع دارد.

وی با اشاره به تداوم مسیر انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب بیان کرد: در درون این فرآیند که بیش از چهل و هشت سال از آن می‌گذرد، مجاهدانی پدید آمدند که در عرصه کار و خدمت و مسئولیت‌های سنگین، به تدریج رشد معنوی یافتند. من شهید رئیسی را در دهه شصت در کرمانشاه دیده بودم و تا سال‌های آخر عمر ایشان نیز همکاری داشتیم؛ حقیقتاً تفاوت ایشان در انتهای حیات با ابتدای آن بسیار چشمگیر بود.

صادقی تصریح کرد: بسیاری از افراد وقتی وارد کار می‌شوند از معنویت دور می‌شوند، اما انقلاب اسلامی بستری فراهم کرد که کار به عرصه معنویت تبدیل شد. معنویت اسلامی به معنای فراتر رفتن از ماده تا خدا است، در حالی که معنویت‌های غیراسلامی سقف کوتاهی دارند و بیشتر به جنبه‌های روان شناختی می‌پردازند. در عرفان اسلامی، غایت اصلی قرب الی الله و فنا فی الله است که این مهم در بستر جهاد با دشمن داخلی و بیرونی، سازندگی، جهاد تبیین و دیگر عرصه‌های جهاد معنا پیدا می‌کند.