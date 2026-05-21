مهرانگیز: ۴۵۰۰ پرونده در دادگاه صلح کنگان مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر پنجشنبه در بازدید از بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری کنگان ، با قضات و کارکنان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان روند ارائه خدمات قضایی و اداری به مردم قرار گرفت.

وی با اشاره به آمار عملکردی دادگاه صلح کنگان در سال گذشته تا کنون، اظهار کرد : در بازه زمانی مورد بررسی، تعداد ۴ هزار و ۳۰۸ فقره پرونده وارد دادگاه صلح کنگان شده است که با تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان این مجموعه، تعداد ۴ هزار و ۵۸۲ فقره پرونده مختومه شده که تعدادی از پرونده‌های موجودی اولیه نیز رسیدگی و مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه ضمن تأکید بر لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات قضایی، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در دستگاه قضایی، نه تنها سرعت در رسیدگی، بلکه دقت و اتقان آراء است تا حقی از مردم ضایع نشود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه اصلی دستگاه قضا را اعتماد عمومی دانست و افزود: برخورد محترمانه با مراجعین، پاسخگویی شفاف و رعایت کرامت انسانی مراجعان، دستورالعملی است که تمامی قضات و کارکنان موظف به رعایت آن در تمامی سطوح هستند.

در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر از مجموعه قضایی شهرستان کنگان، آمارهای عملکردی دادگاه‌های صلح این شهرستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.