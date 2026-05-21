۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

افتتاح پایگاه اورژانس «مندان» در محور ارتباطی چرام

چرام-پایگاه اورژانس «مندان» در محور ارتباطی چرام با اعتبار ۵ میلیارد تومانی و با هدف تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان امدادرسانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه پایگاه اورژانس «مندان» در محور ارتباطی سرفاریاب-چرام با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: هدف از افتتاح این پایگاه توسعه زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی و ارتقای سطح خدمات درمانی در منطقه است.

رقیه پناهی افزود: این پایگاه اورژانس در زیربنایی به مساحت ۱۳۲ متر مربع با اعتبار پنج میلیارد تومان احداث شده و با راه‌اندازی آن، پوشش خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی در منطقه مندان و محورهای اطراف تقویت خواهد شد.

وی تأکید کرد: افتتاح این پایگاه نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی بر بالین بیماران و مصدومان حوادث دارد و گامی مؤثر در راستای ارتقای دسترسی مردم منطقه به خدمات فوریت‌های پزشکی به شمار می‌رود.

