تساوی خانگی شناور سازی قشم در تقابل با نیروی زمینی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور «جام آزادگان»، تیم شناور سازی قشم در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف نیروی زمینی تهران رفت که این تقابل در نهایت با تقسیم امتیازات میان دو تیم به پایان رسید.

در این مسابقه فرشاد پیوس سرمربی تیم شناور سازی قشم که انگیزه‌های زیادی برای رویارویی با تیم سابق خود داشت،نارنجی پوشان قشمی را با آرایش ۴-۴-۲ به میدان فرستاد. در این دیدار احمد مهرابی، میثم جودکی، محمد امین سعیداوی، فردین بحری، هادی دهقانی، میلاد جهانی، معین رنجبری، عبدالله نعیمی، علی اصغر صادقی، رضا بهمئی و محمد امینی ترکیب اصلی نماینده قشم را تشکیل دادند.

با وجود تلاش بازیکنان شناور سازی برای بهره‌گیری از امتیاز میزبانی و کسب سه امتیاز کامل، سد دفاعی نیروی زمینی مانع از دستیابی آن‌ها به گل برتری شد تا در نهایت هر دو تیم به کسب یک امتیاز از این بازی بسنده کنند. این تساوی در حالی رقم خورد که هواداران هرمزگانی امیدوار به صعود تیمشان در جدول رده‌بندی بودند.

با ثبت این نتیجه تیم شناور سازی قشم جمع امتیازات خود را به عدد ۲۴ رساند و بدون تغییر جایگاه در رتبه چهاردهم جدول باقی ماند. بر اساس جدول زمان‌بندی مسابقات شاگردان فرشاد پیوس در هفته بیست و ششم روز چهارشنبه ششم خردادماه از ساعت ۱۷ در یک دیدار خارج از خانه مهمان تیم بعثت کرمانشاه خواهند بود.