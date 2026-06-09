شکست شناورسازی قشم برابر صدرنشین لیگ یک در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شناورسازی قشم در چارچوب هفته بیست‌وهشتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه سه‌شنبه در دیداری خارج از خانه برابر نساجی مازندران صدرنشین مسابقات با نتیجه دو بر صفر مغلوب شد.

این دیدار از ساعت ۱۸:۳۰ در مازندران برگزار شد و نماینده هرمزگان نتوانست برابر صدرنشین لیگ امتیازی کسب کند تا همچنان با ۲۴ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده‌بندی باقی بماند.

شناورسازی قشم که نخستین فصل حضور خود در لیگ دسته اول فوتبال کشور را تجربه می‌کند، طی هفته‌های اخیر در همین جایگاه قرار داشته و از دست دادن امتیازات حساس نگرانی هواداران این تیم را نسبت به شرایط بقا در لیگ افزایش داده است. بر اساس جدول فعلی نماینده قشم همچنان در جمع تیم‌های در معرض سقوط قرار دارد.

فرشاد پیوس در این مسابقه تیم خود را با ترکیب علی‌اصغر صادقی، سینا طاووسی، محمدحسین دلزده‌نژاد، فردین بحری، میلاد جهانی، محمدامین سعیداوی، میثم جودکی، حسین مددی، محمد امینی، هادی دهقانی و فرهاد مجد کرمانشاهی به میدان فرستاد.

شناورسازی قشم در هفته آینده رقابت‌ها روز دوشنبه ۲۵ خردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان داماش گیلان خواهد بود، دیداری که برای هر دو تیم در پایین جدول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در دیگر دیدارهای برگزار شده این هفته نیروی زمینی و آریو اسلامشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند، فرد البرز با نتیجه ۶ بر صفر نود ارومیه را شکست داد، سایپا و هوادار بدون گل مساوی کردند، کاراگستر با یک گل برابر بعثت کرمانشاه شکست خورد، مس کرمان و نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رسیدند و پارس جنوبی جم نیز با برتری دو بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان یکی از نتایج مهم هفته را رقم زد.

همچنین تیم پالایش نفت بندرعباس دیگر نماینده هرمزگان در لیگ دسته اول روز چهارشنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان شهرداری نوشهر خواهد بود.

گفتنی است، در پایان مسابقات برگزار شده این هفته نساجی مازندران با ۵۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مس شهر بابک با ۵۴ امتیاز و یک بازی کمتر و صنعت نفت آبادان با ۴۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.