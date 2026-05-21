به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید دکتر علی لاریجانی با حضرت آیت‌الله جعفر جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان دیدار و گفت‌وگو کردند.



این مرجع تقلید در این دیدار با ابراز تأثر از شهادت شهید لاریجانی، از وی به عنوان شخصیتی دلسوز، وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و علاقه‌مند به نظام و روحانیت یاد کرد و گفت: ایشان از جمله افرادی بودند که در عرصه فضایل اخلاقی و انسانی، جایگاهی برجسته و ممتاز داشتند و از خصال نیک به نحو شایسته بهره‌مند بودند.



وی افزود: این ضایعه سنگین را به خانواده محترم و همه وابستگان و علاقه‌مندان تسلیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی مسئلت داریم.



آیت‌الله سبحانی همچنین با اشاره به پیشینه علمی و حوزوی خاندان لاریجانی اظهار کرد: فرزندان این خانواده که منتسب به دو بیت فقاهت، علم و معرفت هستند، ان‌شاءالله همواره مشمول عنایت و تأییدات الهی قرار گیرند.



وی در ادامه خطاب به فرزند روحانی این خانواده بیان کرد: از آقای شیخ محمدرضا انتظار می‌رود مسیر علمی و حوزوی را با جدیت دنبال کرده و در راه اجتهاد گام بردارند.



این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه صبر در فرهنگ اسلامی و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام تصریح کرد: درس صبر و استقامت را باید از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و ام‌البنین سلام‌الله‌علیها فرا گرفت؛ بزرگوارانی که در سخت‌ترین مصائب، جلوه‌های بی‌نظیری از بردباری و ایمان را به نمایش گذاشتند.



وی ادامه داد: امیدواریم خداوند متعال به بازماندگان این شهید بزرگوار، صبر جمیل و اجر عظیم عنایت فرماید و آنان را بیش از پیش مشمول لطف و رحمت خویش قرار دهد.



آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، شهادت را مایه افتخار این خاندان دانست و گفت: شهادت، مدالی پرافتخار بر تارک این خانواده است؛ عاش سعیداً و مات سعیداً.



وی در پایان با دعا برای علو درجات شهدا خاطرنشان کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم روح این شهید، فرزند برومندشان و همه شهدای اخیر را با شهدای بدر و احد محشور کرده و آنان را قرین رحمت واسعه خویش قرار دهد.