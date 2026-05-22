به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنک سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد رویکرد آمریکا در قبال بحران اوکراین بر دستیابی به نتایج متمرکز شده، اما واشنگتن همچنان سیاست مهار و تضعیف روسیه را به‌طور کامل کنار نگذاشته است.

ریابکوف در گفت‌وگو با روزنامه «ودوموستی» گفت: دولت فعلی آمریکا تا حد زیادی از رویکرد ایدئولوژیک و جهانی‌گرایانه دولت‌های پیشین فاصله گرفته، اما هنوز نمی‌توان از پایان کامل سیاست منزوی‌سازی روسیه سخن گفت.

او همچنین تأکید کرد که روسیه در برابر تحریم‌های غرب مقاومت کرده و مسکو بارها ناکارآمدی این تحریم‌ها را مطرح کرده است.

ریابکوف افزود: بحران اوکراین نتیجه سیاست‌های ناتو علیه روسیه است و حل آن نیازمند توجه به ریشه‌های اصلی درگیری خواهد بود.