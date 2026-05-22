  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۲

ریابکوف: آمریکا سیاست مهار و تضعیف روسیه را ادامه می‌دهد

ریابکوف: آمریکا سیاست مهار و تضعیف روسیه را ادامه می‌دهد

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا در قبال بحران اوکراین به دنبال نتایج ملموس است، اما همچنان سیاست تضعیف روسیه را کنار نگذاشته و تحریم‌ها نیز ناکارآمد بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنک سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد رویکرد آمریکا در قبال بحران اوکراین بر دستیابی به نتایج متمرکز شده، اما واشنگتن همچنان سیاست مهار و تضعیف روسیه را به‌طور کامل کنار نگذاشته است.

ریابکوف در گفت‌وگو با روزنامه «ودوموستی» گفت: دولت فعلی آمریکا تا حد زیادی از رویکرد ایدئولوژیک و جهانی‌گرایانه دولت‌های پیشین فاصله گرفته، اما هنوز نمی‌توان از پایان کامل سیاست منزوی‌سازی روسیه سخن گفت.

او همچنین تأکید کرد که روسیه در برابر تحریم‌های غرب مقاومت کرده و مسکو بارها ناکارآمدی این تحریم‌ها را مطرح کرده است.

ریابکوف افزود: بحران اوکراین نتیجه سیاست‌های ناتو علیه روسیه است و حل آن نیازمند توجه به ریشه‌های اصلی درگیری خواهد بود.

کد مطلب 6837340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها