هشدار ژنرال انگلیسی نسبت به قدرت روسیه و احتمال جنگ با اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی تلگراف در جریان مصاحبه با مایک الویس ژنرال بریتانیایی که فرماندهی یکی از مهمترین نیروهای واکنش سریع ناتو را بر عهده دارد، تصویری بسیار تاریک از آینده امنیت اروپا ترسیم کرد.
الویس تصریح کرد، غرب هنوز تغییر بزرگی را که جنگ اوکراین بر ماهیت درگیری نظامی در اروپا تحمیل کرده درک نکرده است.
این مقاله از درون تونلهای متروکه در زیر مرکز لندن آغاز می شود جایی که ناتو یک مرکز فرماندهی مخفی برای شبیهسازی جنگ احتمالی با روسیه ایجاد کرده است. در اعماق ایستگاه چارینگ کراس که تا حدی مهر و موم شده است، افسران و کارشناسان نظامی در مقابل صفحه نمایشهای غول پیکر و رایانههای پیشرفته مینشینند و سناریوهای نبرد مدرن را مطالعه میکنند.
ژنرال الویس تأکید کرد که تهدید روسیه نه تنها در اندازه ارتش و تجهیزات آن، بلکه به دلیل تجربه بزرگ جنگی است که طی سالهای گذشته در اوکراین به دست آورده است. سربازان روسی جنگجویان باتجربه ای هستند که یک جنگ فرسایشی طولانی و بیرحمانه را تحمل کردهاند و ارتش روسیه را برای درگیریهای بزرگ سازگارتر و آمادهتر میکنند.
وی بیان کرد، فاصله بین لندن و اوکراین یک پرواز کوتاه است که نشان میدهد این درگیری دیگر از نظر جغرافیایی یا سیاسی از پایتختهای اروپایی دور نیست. غرب باید اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به شدت جدی بگیرد.
نظر شما