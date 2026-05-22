۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۲

جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۵ بازنشستگان کشوری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، حمیدرضا شیخی با بیان اینکه خدمت‌رسانی در حوزه سلامت اولویت اصلی صندوق است، گفت: قرارداد جدید از ساعت صفر اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت یک سال با شرکت بیمه دی منعقد شده است.

وی افزود: در این دوره علاوه بر بهبود خدمات، نرم افزار دی دار و شماره تماس ۱۶۷۱ به صورت شبانه‌روزی برای پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی بیمه‌شدگان از سوی شرکت بیمه دی فعال خواهد بود.

تفاوت‌های طرح‌های دوگانه بیمه تکمیلی

مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به فرایند ثبت‌نام، انصراف یا تغییرات در بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری، گفت: این فرآیند با فعال شدن سامانه مربوطه از شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ از طریق درگاه‌های خدمات الکترونیکی صندوق آغاز می‌شود.

برای تمامی بیمه شدگان قرارداد سال گذشته به صورت خودکار طرح شماره یک فعال است و در صورت نیاز متقاضیان می‌توانند فقط یک بار، از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق طرح شماره دوم را جایگزین کنند.

شیخی افزود: سهم بیمه‌ شده در طرح شماره یک مبلغ هشت میلیون ریال (۸۰۰ هزار تومان) به ازای هر نفر در ماه و در طرح شماره دو مبلغ ۱۰ میلیون و چهارصد هزار ریال (یک میلیون و ۴۰ هزار تومان) تعیین شده است.

به گفته وی، در طرح دوم بیمه تکمیلی درمان، پوشش دندانپزشکی و خدمات دارویی نیز اضافه شده است.

شیخی در خصوص بازه زمانی ثبت‌نام طرح دوم یا ثبت درخواست برقراری و انصراف، افزود: بازنشستگان و وظیفه‌بگیران از دوم خرداد تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به مدت سه ماه فرصت دارند تا وضعیت عضویت خود را در طرح دوم یا حذف و اضافه افراد تحت تکفل تعیین کنند.

بنابر این گزارش، بازنشستگان کشوری می‌توانند از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی eservices.cspf.ir یا کانال رسمی صندوق بازنشستگی کشوری در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/cspfnews97 اقدام به ثبت‌نام طرح دوم یا حذف و اضافه کنند.

حبیب احسنی پور

    نظرات

    • بازنشسته فرهنگی IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      بیمه خدمات دندانپزشکی برای بازنشستگان خیلی خوبه به شرط اینکه قراردادشون با همه مطبهای دندانپزشکی باشه نه اینکه هرجارفتیم بگن قراردادنداریم! اگه واقعا تصمیم به کاری دارید درست وبدون اشکال تراشی انجامش بدیدخداروخوش نمیاد
    • محسن IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      ده ملیون به طور متوسط به حقوق بازنشستگان کشوری اضافه شد برای یک خانواده سه نفره، پنجاه درصد آن را بابت بیمه تکمیلی طرح ۱ و ۲ بر میدارند طرح دومی اجباری نیست ولی بیمه ی دارو و دندان در طرح دومی است متاسفانه بعد از سال‌های متمادی و دولت‌های مختلف بازنشسته بیمه ی مفیدی ندارد
    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      مبلغ بسیار زیاده در این شرایط سخت اقتصادی

