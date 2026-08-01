غربالگری بیش از هزار مورد مشکوک به مالاریا در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری در این خصوص اظهار کرد: برای اجرای برنامه ملی حذف مالاریا و به منظور پیشگیری از بروز طغیان بیماری در مناطق زیر پوشش در این مدت هزار و ۳۳۱ نمونه گیری مالاریا از افراد دارای سابقه مسافرت به مناطق مرزی و خارج از کشور، مهاجران از استان‌های مرزی و یا کشورهای مالاریا خیز صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به رفت و آمد مسافران، لزوم حفظ دستاوردهای برنامه حذف مالاریا، پایش مستمر و فعال، شناسایی موارد مشکوک در اولویت قرار دارد تا از چرخش احتمالی انگل بیماری زای مالاریا در هرمزگان و استان‌های همجوار جلوگیری شود.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز علائمی نظیر تب و لرز، سردرد و تعریق شدید، به ویژه پس از مسافرت به مناطق گرمسیری یا مرزهای شرقی، در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

زائری افزود: همه خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و دارویی مرتبط با بیماری مالاریا در مرکز بهداشت به‌صورت کاملاً رایگان به مراجعان ارائه می‌شود.