  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

غربالگری بیش از هزار مورد مشکوک به مالاریا در بندرعباس

غربالگری بیش از هزار مورد مشکوک به مالاریا در بندرعباس

بندرعباس-رئیس مرکز بهداشت بندرعباس گفت:در سه ماهه نخست امسال بیش از هزار مورد مشکوک به مالاریا در بندرعباس غربالگری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری در این خصوص اظهار کرد: برای اجرای برنامه ملی حذف مالاریا و به منظور پیشگیری از بروز طغیان بیماری در مناطق زیر پوشش در این مدت هزار و ۳۳۱ نمونه گیری مالاریا از افراد دارای سابقه مسافرت به مناطق مرزی و خارج از کشور، مهاجران از استان‌های مرزی و یا کشورهای مالاریا خیز صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به رفت و آمد مسافران، لزوم حفظ دستاوردهای برنامه حذف مالاریا، پایش مستمر و فعال، شناسایی موارد مشکوک در اولویت قرار دارد تا از چرخش احتمالی انگل بیماری زای مالاریا در هرمزگان و استان‌های همجوار جلوگیری شود.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز علائمی نظیر تب و لرز، سردرد و تعریق شدید، به ویژه پس از مسافرت به مناطق گرمسیری یا مرزهای شرقی، در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

زائری افزود: همه خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و دارویی مرتبط با بیماری مالاریا در مرکز بهداشت به‌صورت کاملاً رایگان به مراجعان ارائه می‌شود.

کد مطلب 6905295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها