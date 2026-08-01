حضور ۴۰۰ هزار زائر اعزامی با ناوگان عمومی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرزهای زمینی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار استخراج‌شده تا پایان روز گذشته (جمعه، ۹ مرداد)، مجموعاً دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای زمینی کشور خارج شده‌اند که از این تعداد، ۵۳۰ هزار نفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مرزها منتقل شده‌اند.

وی افزود: همچنین طی این مدت یک میلیون و ۱۸۵ هزار نفر از زائران وارد کشور شده‌اند که ۱۲۵ هزار نفر از آنان با اتوبوس از پایانه‌های مرزی به شهرهای مقصد منتقل شده‌اند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار زائر که با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به عراق سفر کرده‌اند، همچنان در این کشور حضور دارند، گفت: این افراد قرار است با همان ناوگان حمل‌ونقل عمومی به کشور بازگردند.

وی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از روز گذشته، تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته، هزار و ۷۲۴ سرویس اتوبوسی از مرزهای کشور به داخل انجام شده که از این تعداد، هزار و ۲۷۶ سرویس مربوط به مرز مهران، ۲۴۱ سرویس مربوط به مرز شلمچه و ۱۷۰ سرویس مربوط به مرز خسروی بوده است.

قلی‌زاد ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد ۶۷ درصد زائران با حمل‌ونقل عمومی از کشور خارج شده‌اند، اما سهم حمل‌ونقل عمومی در بازگشت زائران به ۷۹ درصد رسیده است که این موضوع بیانگر آن است که بخشی از زائران از مرزی غیر از مرز خروجی خود وارد کشور می‌شوند.

وی از زائران خواست برای جلوگیری از اختلال در برنامه‌ریزی ناوگان حمل‌ونقل، از همان مرزی که از کشور خارج شده‌اند، به کشور بازگردند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری همچنین گفت: در این مدت، ۷۰ سرویس مستقیم اتوبوسی به مقصد نجف اشرف، بیش از هزار و ۷۵۰ زائر را جابه‌جا کرده است.

وی با اشاره به آمار اعزام زائران از استان‌های مختلف افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، استان تهران با اعزام ۱۰۹ هزار زائر، اصفهان با ۸۱ هزار نفر، قم با ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر و خراسان رضوی با ۳۴ هزار نفر، بیشترین تعداد زائران اعزامی را به خود اختصاص داده‌اند.

قلی‌زاد در پایان از زائرانی که با خودروهای شخصی به مرزها سفر کرده‌اند خواست پیش از آغاز سفر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در حالت خستگی خودداری کنند تا از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری شود.