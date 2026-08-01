بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ سفر برای انتقال زائران اربعین از تهران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر شنبه، اظهار کرد: همزمان با آغاز موج اعزام زائران اربعین حسینی، ناوگان حملونقل عمومی استان تهران با برنامهریزی و هماهنگی کامل، عملیات انتقال زائران به مرزهای خروجی کشور را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه، ۱۱۲ هزار و ۶۲۵ زائر در قالب چهار هزار و ۷۲۹ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان به مرزهای اربعینی اعزام شدهاند و این روند تا پایان ایام اعزام با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با بیان اینکه تمامی ناوگان اعزامی پیش از حرکت از نظر فنی مورد بازدید و کنترل قرار گرفتهاند، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان و رانندگان در طول مسیر انجام میشود تا خدمترسانی به زائران بدون وقفه و با ایمنی کامل انجام شود.
جهانی از زائران خواست با رعایت نکات ایمنی و تهیه بهموقع بلیت رفت و برگشت، به تسهیل روند خدمترسانی کمک کنند و خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند هرگونه شکایت یا انتقاد از عملکرد شرکتهای حملونقل و رانندگان را از طریق سامانه ۱۴۱ به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران اعلام کنند.
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