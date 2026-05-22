به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالفضل راسخی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای نماز جمعه این شهرستان ضمن اشاره به پیام‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمن فکر می‌کرد با به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی می‌تواند به ولایت فقیه پایان دهد در صورتی که اینطور نشد.

وی با بیان اینکه امروز حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی آنچنان با صلابت و زیبا سخنان و پیام هایشان را ارائه می‌دهند که شگفتی جهانیان را واداشته است، افزود: ایشان انقدر جامع و جالب سخن می گویند که گویا ۵۰ سال رهبر مملکت بوده‌اند.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه به این ظرفیت «ذخیره الهی نظام» می‌گویند، بیان کرد: بسیاری از مردم ما شاید غصه می خوردند که بعد از رهبر شهید انقلاب، چه بر سر کشورمان می آید اما شاهد هستیم که رهبر معظم انقلاب، به صلابت و قدرت کشور و نظام اسلامی‌مان را پیش می‌برند.

راسخی با بیان اینکه در جملاتی که ایشان مرقوم کرده‌اند بارها به هوشیاری در جنگ ترکیبی دشمن اشاره شده است، افزود: در این روزها ما با جنگ ترکیبی با دشمن قرار داریم و اوضاع بسیار حساسی را پشت سر می‌گذاریم لذا چند ماموریت مهم در این جنگ توسط معظم له به ما اعطا شده است.

وی افزود: انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی در وهله اول این است که حضور فیزیکی مستمر در صحنه داشته باشیم که مردم ما در این شب‌ها نشان دادند که پشتیبان ولایت فقیه و انقلاب اسلامی شان هستند تا جایی که دشمن به حیرت افتاده است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه این حضور تحلیلات دشمن را تغییر داد، بیان کرد: حضور مردم ما برای دشمن هزینه ایجاد کرد تا جایی که ترامپ به غلط کردن افتاده است.

راسخی با بیان اینکه دیگر ماموریتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دوش ما قرار داده‌اند وحدت است لذا باید مراقب باشیم چیزی نگوییم که به وحدت اقشار مختلف کشورمان ضربه بزند هر گونه تفرقه افکنی در شرایط فعلی خدمت به دشمنان محسوب می شود لذا بایدمراقب بود، گفت: پدافند شناختی و مقابله با هجمه رسانه‌ای با هوشیاری و جهاد تبیین دیگر موضوعی است که رهبری از مردم مطالبه دارند.