قدمت استان بوشهر بر اساس شواهد جدید معماری به ۸۰۰۰ سال ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران بوشهر اظهار کرد: با توجه به تشکیل مجمع خیرین میراث فرهنگی از ظرفیت مردم در این حوزه به خوبی استفاده میکنیم.
وی بیان کرد: مردم فرهنگدوست استان میتوانند با مشارکت در احیای بناهای تاریخی، در حفظ و صیانت از هویت فرهنگی و سرمایههای ملی کشور سهیم باشند.
ابراهیمی با اشاره به مقاومت مردمان جنوب در مقابل دشمنان افزود: پرونده ثبت جهانی بندر تاریخی «سیراف» با قدمت هزار و ۸۰۰ ساله به سازمان یونسکو ارسال شده است و امید داریم که شاهد ثبت جهانی آن در سال جاری باشیم.
مرمت و بازنگری موزه شهید رئیسعلی دلواری
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: در سالهای اخیر بسیاری از مساجد، تکایا و حسینیههای دارای سابقه تاریخی استان ثبت و احیا شدهاند تا مردم بتوانند از این اماکن استفاده کنند.
وی ادامه داد: موزه شهید رئیسعلی دلواری که نماد مقاومت جنوب است، پس از ۲۰ سال مرمت و بازنگری محتوایی، به یکی از موزههای برتر کشور تبدیل شده و در آستانه افتتاح قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای باستانشناسی در خلیج فارس توسعه یافته است، افزود: قدمت تاریخ استان بوشهر بر اساس شواهد جدید معماری و مطالعات علمی، به هشت هزار سال پیش ارتقا یافته است.
