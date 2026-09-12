به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیم دولت درباره مدیریت مصرف بنزین و احتمال تغییر در سهمیه یا قیمت این فرآورده اظهار کرد: مهم‌ترین سیاست فعلی دولت، مدیریت مصرف است و در شرایط کنونی تمرکز بر مدیریت مصرف از طریق کارت جایگاه‌ها قرار دارد.

وی افزود: فعلاً هیچ‌گونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای، چه از نظر نرخ و چه از نظر حجم سهمیه، اعمال نخواهد شد.

مهاجرانی درباره احتمال تغییر این وضعیت در ماه‌های آینده گفت: مصوبه دولت این اجازه را می‌دهد که در سه‌ماهه بعد در صورت رسیدن به جمع‌بندی، تغییراتی در این زمینه اعمال شود، اما اگر دولت به چنین جمع‌بندی برسد، موضوع حتماً اعلام خواهد شد.

اطلاع‌رسانی پیش از اجرای هر طرح جدید

سخنگوی دولت تأکید کرد: هر طرحی که قرار باشد در حوزه مدیریت مصرف و سوخت اجرا شود، پیش از اجرا به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا مدیریت مصرف صرفاً در حد برنامه‌ریزی است یا وارد مرحله اجرا شده است، گفت: این موضوع فقط در دستور کار نیست، بلکه اجرای آن آغاز شده است.

مهاجرانی افزود: خودروها، به‌ویژه ناوگان عمومی، در این مسیر در حال طی کردن روند اجرایی مربوط به مدیریت مصرف هستند.