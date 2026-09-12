به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان، آموزش و پرورش را یکی از حوزههای راهبردی کشور دانست و بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و تربیتی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی تنها یک موضوع مربوط به آموزش و پرورش نیست و برای فراهم شدن شرایط مناسب بازگشایی مدارس، همه دستگاههای اجرایی باید در کنار این مجموعه قرار گیرند.
استاندار گلستان افزود: فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران باید برای آمادهسازی مدارس و همچنین فضاسازی مناسب در شهرها و روستاها با آموزش و پرورش همکاری جدی داشته باشند تا سال تحصیلی جدید در شرایط مطلوب آغاز شود.
طهماسبی با اشاره به برخی کمبودها در حوزه فضاهای پرورشی و ورزشی مدارس، بر مدیریت هدفمند اماکن ورزشی تأکید کرد و گفت: فضاهای ورزشی که در اختیار بخشهای مختلف قرار گرفتهاند باید به گونهای مدیریت شوند که دانشآموزان و مردم محلات نیز بتوانند از ظرفیت این اماکن بهرهمند شوند.
وی همچنین بر ضرورت جذب کامل اعتبارات اختصاصیافته به آموزش و پرورش تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی برای جلوگیری از بازگشت اعتبارات شد.
استاندار گلستان نقش صنایع و بنگاههای اقتصادی در حمایت از آموزش و پرورش را نیز مهم دانست و اظهار کرد: واحدهای اقتصادی استان باید از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی خود برای کمک به رفع محرومیتهای آموزشی و توسعه زیرساختهای مدارس مناطق کمبرخوردار استفاده کنند.
طهماسبی یکی دیگر از اولویتهای استان را جلوگیری از بازماندن دانشآموزان از تحصیل عنوان کرد و گفت: وضعیت دانشآموزانی که هنوز ثبتنام نکردهاند باید به صورت جدی پیگیری شود و دستگاههای مسئول برای شناسایی و بازگرداندن آنان به چرخه آموزش اقدام کنند.
وی با اشاره به آمار دانشآموزان ثبتنامنشده و همچنین نرخ ترک تحصیل، بر پیگیری فردبهفرد دانشآموزانی که از چرخه تحصیل خارج شدهاند تأکید کرد و افزود: بازگرداندن ۱۰ درصد دانشآموزان بازمانده از تحصیل باید به عنوان یک هدف جدی دنبال شود.
استاندار گلستان همچنین خواستار استفاده از ظرفیت رسانهها و فراخوان عمومی برای تکمیل فرآیند ثبتنام شد و اظهار کرد: حدود ۳۲ هزار دانشآموز همچنان در فرآیند ثبتنام قرار نگرفتهاند که باید با همکاری دستگاههای مرتبط و اطلاعرسانی گسترده، وضعیت آنان هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
طهماسبی در ادامه از مشارکت خیرین مدرسهساز در توسعه فضاهای آموزشی استان قدردانی کرد و گفت: ظرفیت خیرین باید بیش از گذشته برای تحقق عدالت آموزشی و رفع کمبودهای مناطق محروم مورد استفاده قرار گیرد.
وی با قدردانی ویژه از خیرین فعال در این حوزه بر ضرورت تقویت همکاری میان خیرین، آموزش و پرورش و دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساختهای آموزشی تأکید کرد.
استاندار گلستان همچنین تکمیل «اطلس جامع مدارس» استان را یکی دیگر از تکالیف مهم مجموعه آموزش و پرورش عنوان کرد و خواستار نهایی شدن این طرح تا پایان شهریورماه شد.
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