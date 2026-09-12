به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز (شنبه) در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌نو اعلام کرد: روسیه برای مذاکرات به‌ منظور حل‌ و فصل مناقشه اوکراین آماده است.

وی سپس اضافه کرد: البته در طول این مذاکرات، عملیات ویژه نظامی را متوقف نخواهیم کرد. دعوت از ولودیمیر زلنسکی برای سفر به مسکو و مذاکره، نشانه حسن نیت روسیه است.

وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: درباره پیشنهاد زلنسکی برای دیدار با پوتین در آمریکا باید بگویم، او دائماً در سفر است، در حالی که ما در داخل کشور کارهایی برای رسیدگی داریم.