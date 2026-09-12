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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

لاوروف: برای مذاکرات اوکراین آماده‌ایم؛ دعوتنامه روسی برای زلنسکی

لاوروف: برای مذاکرات اوکراین آماده‌ایم؛ دعوتنامه روسی برای زلنسکی

وزیر خارجه روسیه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌نو اعلام کرد: روسیه برای مذاکرات به‌ منظور حل‌ و فصل مناقشه اوکراین آماده است؛ اما در طول این مذاکرات، عملیات ویژه نظامی را متوقف نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز (شنبه) در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌نو اعلام کرد: روسیه برای مذاکرات به‌ منظور حل‌ و فصل مناقشه اوکراین آماده است.

وی سپس اضافه کرد: البته در طول این مذاکرات، عملیات ویژه نظامی را متوقف نخواهیم کرد. دعوت از ولودیمیر زلنسکی برای سفر به مسکو و مذاکره، نشانه حسن نیت روسیه است.

وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: درباره پیشنهاد زلنسکی برای دیدار با پوتین در آمریکا باید بگویم، او دائماً در سفر است، در حالی که ما در داخل کشور کارهایی برای رسیدگی داریم.

کد مطلب 6945088

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    نظرات

    • علی IR ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
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      چرا در ایران میگویند مذاکره خوب نیست ولی همه ابرقدرتها مذاکره را بد نمیدانند
    • سازگار IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      عجب دعوتنامه برای تله خرس غرب برای روسیه واوراسیا؟

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