محمود محمدی عصر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از قفسه کتاب‌های شخصی شهیده «سیده محیا صدیقی صابر» در کتابخانه عمومی اهل‌بیت(ع) آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قفسه کتاب‌های شخصی شهیده سیده محیا صدیقی صابر، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ کتاب‌خوانی، ایثار و شهادت را فراهم می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان افزود: خانواده شهیده بخشی از کتاب‌ها، اسباب‌بازی‌ها، لوازم التحریر و دیگر وسایل شخصی و یادگارهای دوران کودکی و تحصیل او را به کتابخانه عمومی اهل‌بیت(ع) اهدا کردند تا کودکان و نوجوانان با بخشی از زندگی، علایق و خاطرات این شهیده آشنا شوند.

وی از ظرفیت کتابخانه ها برای معرفی سبک زندگی شهدا گفت و تصریح کرد:کتابخانه‌های عمومی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال ارزش‌های اخلاقی و انسانی به نسل جدید دارند، کودکان و نوجوانان می توانند از این ظرفیت استفاده و با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر آشنا شوند.

محمدی با اشاره به مظلومیت شهدای کودک در جنگ ۱۲روزه و رمضان گفت: معرفی شهیده سیده محیا صدیقی صابر به‌عنوان یکی از شهدای کودک و نوجوان، فرصتی برای تبیین مظلومیت کودکان شهید و جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی برای مردم و به‌ویژه نسل جدید است.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌ها فقط محل امانت و مطالعه کتاب نیستند،افزود: کتابخانه ها می‌توانند به پایگاهی برای معرفی الگوهای اخلاقی،فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ایثار و شهادت بهره گرفت.