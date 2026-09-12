محمود محمدی عصر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از قفسه کتابهای شخصی شهیده «سیده محیا صدیقی صابر» در کتابخانه عمومی اهلبیت(ع) آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قفسه کتابهای شخصی شهیده سیده محیا صدیقی صابر، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ کتابخوانی، ایثار و شهادت را فراهم میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان گیلان افزود: خانواده شهیده بخشی از کتابها، اسباببازیها، لوازم التحریر و دیگر وسایل شخصی و یادگارهای دوران کودکی و تحصیل او را به کتابخانه عمومی اهلبیت(ع) اهدا کردند تا کودکان و نوجوانان با بخشی از زندگی، علایق و خاطرات این شهیده آشنا شوند.
وی از ظرفیت کتابخانه ها برای معرفی سبک زندگی شهدا گفت و تصریح کرد:کتابخانههای عمومی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال ارزشهای اخلاقی و انسانی به نسل جدید دارند، کودکان و نوجوانان می توانند از این ظرفیت استفاده و با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر آشنا شوند.
محمدی با اشاره به مظلومیت شهدای کودک در جنگ ۱۲روزه و رمضان گفت: معرفی شهیده سیده محیا صدیقی صابر بهعنوان یکی از شهدای کودک و نوجوان، فرصتی برای تبیین مظلومیت کودکان شهید و جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی برای مردم و بهویژه نسل جدید است.
وی با بیان اینکه کتابخانهها فقط محل امانت و مطالعه کتاب نیستند،افزود: کتابخانه ها میتوانند به پایگاهی برای معرفی الگوهای اخلاقی،فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، ایثار و شهادت بهره گرفت.
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