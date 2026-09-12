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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

سبک زندگی شهیده «سیده محیا» به کودکان و نوجوانان معرفی می‌شود

سبک زندگی شهیده «سیده محیا» به کودکان و نوجوانان معرفی می‌شود

آستانه اشرفیه -مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه گفت: سبک زندگی شهیده «سیده محیا» به کودکان و نوجوانان معرفی می‌شود.

محمود محمدی عصر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از قفسه کتاب‌های شخصی شهیده «سیده محیا صدیقی صابر» در کتابخانه عمومی اهل‌بیت(ع) آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قفسه کتاب‌های شخصی شهیده سیده محیا صدیقی صابر، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ کتاب‌خوانی، ایثار و شهادت را فراهم می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان افزود: خانواده شهیده بخشی از کتاب‌ها، اسباب‌بازی‌ها، لوازم التحریر و دیگر وسایل شخصی و یادگارهای دوران کودکی و تحصیل او را به کتابخانه عمومی اهل‌بیت(ع) اهدا کردند تا کودکان و نوجوانان با بخشی از زندگی، علایق و خاطرات این شهیده آشنا شوند.

وی از ظرفیت کتابخانه ها برای معرفی سبک زندگی شهدا گفت و تصریح کرد:کتابخانه‌های عمومی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال ارزش‌های اخلاقی و انسانی به نسل جدید دارند، کودکان و نوجوانان می توانند از این ظرفیت استفاده و با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر آشنا شوند.

سبک زندگی شهیده «سیده محیا» به کودکان و نوجوانان معرفی می‌شود

محمدی با اشاره به مظلومیت شهدای کودک در جنگ ۱۲روزه و رمضان گفت: معرفی شهیده سیده محیا صدیقی صابر به‌عنوان یکی از شهدای کودک و نوجوان، فرصتی برای تبیین مظلومیت کودکان شهید و جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی برای مردم و به‌ویژه نسل جدید است.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌ها فقط محل امانت و مطالعه کتاب نیستند،افزود: کتابخانه ها می‌توانند به پایگاهی برای معرفی الگوهای اخلاقی،فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ایثار و شهادت بهره گرفت.

کد مطلب 6945050

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