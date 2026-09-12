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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

متهم ۴۰۰ میلیاردی پرونده مالی در ازنا دستگیر شد

متهم ۴۰۰ میلیاردی پرونده مالی در ازنا دستگیر شد

ازنا - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری متهم ۴۰۰ میلیارد ریالی در پرونده مالی یک شرکت خصوصی در ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی صدور حکم جلب و دستور قضایی مبنی بر پیگیری اختلافات مالی مربوط به حساب‌های یک شرکت خصوصی، مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی با مراجع قضایی، محل حضور فرد موردنظر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی با رعایت کامل ضوابط و در راستای اجرای حکم دادگاه، فرد مذکور را برای سیر مراحل رسیدگی حقوقی و تعیین تکلیف نهایی بدهی‌ها و شفاف‌سازی حساب‌های مالی شرکت، دستگیر و به مرجع قضایی تحویل دادند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: پلیس در چارچوب قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی، مجری دستورات قضایی است و این پرونده نیز جهت حل‌وفصل دعاوی مالی، در روال قانونی خود قرار گرفته است.

کد مطلب 6945094

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