به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلی امیر المومنین تهدید دشمن را نشانه ناتوانی و دست خالی او دانست و افزود: دشمن برابر قدرت ایران عاجز مانده است.

وی خطاب به دشمن جنگ بعدی را فرا منطقه ای خواند و ادامه داد: محاسبات غلط و اشتباه دشمن دیگر محدود به مرزهای کنونی نخواهد بود و فراتر از منطقه پیش خواهد رفت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید به اینکه دشمن می داند هر اقدامی علیه ایران پاسخ کوبنده در پی خواهد داشت، توضیح داد: هیچ پایگاه و تأسیساتی از این پاسخ ایران در امان نخواهد ماند.

مطیعی وحدت و انسجام ملی را سد محکم برابر دشمن برشمرد و اضافه کرد: ما دامی که بین تمام قوا حاکم در جامعه اتحاد وجود داشته باشد دشمن نمی‌تواند در ما نفوذ کند.

وی شایعه پراکنی دشمن در فضای مجازی را دیگر حربه آن ها برای اختلاف افکنی در داخل کشور عنوان کرد و افزود: تنها راه گذر از این توطئه‌ها تاب آوری و توجه به رسانه های درست است تا ناکامی دشمن رقم بخورد.