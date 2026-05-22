امام جمعه میاندوآب: جنگ ایران را به‌ عنوان یک قدرت تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، نظم جهانی را برهم زد، اظهار کرد: ایران در این جنگ نشان داد که ابرقدرتی در دنیا است و نظم جهانی را برهم زد.

امام جمعه میاندوآب افزود: تا پیش از این؛ آمریکا و اروپا در دنیا قلدری می‌کردند و کل دنیا از آن‌ها حساب می‌بردند؛ اما بعد از جنگ تحمیلی سوم شاهد بودیم که قدرت ایران این وضعیت را برهم زد.

وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم، آمریکا تمام اروپا، ناتو و کشورهای عربی را به کمک دعوت کرد؛ ولی این ایران بود که قدرت خود را بر آن‌ها دیکته کرد و آن‌ها التماس آتش‌بس کردند.

حجت الاسلام حسن‌زاده تصریح کرد: قدرت ما تنها موشک نیست، بلکه رهبری، مردم، رزمندگان اسلام و نماز جمعه و جان‌فدایان مؤلفه‌های قدرت ما هستند.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر موضع‌گیری قاطع در برابر دشمنان و یاوه‌گویی‌های آنان، اظهار کرد: مردم ایران آماده هستند تا انتقام رهبر شهید و شهدایمان را بگیرند و لذا نباید در مقابل دشمن موضع ضعف از خود نشان داد؛ بلکه باید با قدرت و اقتدار پاسخ تهدیدات و یاوه‌گویی‌های آنان را داد.

وی افزود: ما باید با اقتدار تنگه هرمز را حفظ کرده، محاصره دریایی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود بشکنیم، نظام بانکی را اصلاح و دولت را کوچک‌ سازی و اجازه نفوذ و اجازه ارسال پالس منفی ندهیم و در مقابل دشمن قدرت و اقتدار خود را نشان دهیم.

حجت الاسلام حسن‌زاده در ادامه با بیان اینکه در شرایط جنگی همه باید احساس مسئولیت کنند، گفت: امروز دشمنان با ابزارهای مختلف وارد میدان شده و می‌خواهد در جامعه تأثیر بگذارد و به اهداف خود دست یابد و لذا باید همه خود را سرباز نظام اسلامی دانسته و وسط میدان بیایند.

وی گفت: این را یقین بدانید که اگر مردم میدان را خالی کنند در آن صورت تروریست‌ها به میدان می‌آیند و حوادثی مانند ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کشور شاهد خواهیم بود و دشمن اهداف خود را پیاده می‌کند.