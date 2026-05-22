دیپلماسی سلامت؛ از تهران تا ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان، در جریان سفر به ژنو برای شرکت در هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت، با بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی سلامت، مجموعهای از دیدارهای راهبردی و چندجانبه را با مقامات ارشد بینالمللی و وزرای بهداشت کشورهای عضو گروه بریکس و سایر کشورهای همسو انجام داد. محور اصلی این نشستها که در فضایی فشرده و هدفمند صورت گرفت، تبیین پیامدهای انسانی بحرانهای اخیر به خصوص جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، جلب حمایتهای بینالمللی برای حفاظت از زیرساختهای سلامت و همچنین گسترش همکاریهای علمی، دارویی و واکسنی با کشورهای جهان بود.
دیدار وزیر بهداشت با رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ
در این دیدار، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به تبعات انسانی بحران اخیر و خسارات واردشده به زیرساختها و مراکز درمانی، گزارشی از حجم بالای مجروحان غیرنظامی و اقدامات امدادی ارائه داد و بر ضرورت تداوم همکاریهای بشردوستانه تأکید کرد.
وی همچنین به آسیبهای واردشده به مؤسسه پاستور ایران اشاره و نسبت به پیامدهای انسانی و بهداشتی این حملات هشدار داد.
مریانا اسپولاریچ، رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز با اشاره به سفر اخیرش به تهران و ارسال چندین محموله کمکرسانی، آمادگی این نهاد برای ادامه همکاریها را اعلام کرد. او با قدردانی از توان عملیاتی وزارت بهداشت و هلال احمر ایران، بر اهمیت حفظ بیطرفی صلیب سرخ، حمایت مالی از اقدامات بشردوستانه و حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی تأکید کرد.
رایزنی وزرای بهداشت ایران و هند
وزیر بهداشت در ادامه برنامههای خود در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت، با وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند دیدار کرد.
در این دیدار، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به پیشینه بلند روابط فرهنگی، علمی و تجاری دو کشور، گزارشی از پیامدهای انسانی جنگ اخیر و خسارات واردشده به نظام سلامت ایران ارائه داد و اقدامات انجامشده در ارائه خدمات درمانی به مجروحان را تشریح کرد.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه مهم هند در حوزه داروسازی، خواستار تقویت همکاریهای دو کشور در عرصههای سلامت شد.
پراکاش نادا، وزیر بهداشت هند نیز ضمن اشاره به سابقه روابط دوستانه تهران و دهلینو و ابراز نگرانی از حملات اخیر، ظرفیتهای کشورش در حوزه سلامت را تبیین کرد و آمادگی هند برای توسعه همهجانبه همکاریهای مشترک را اعلام نمود.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تشکیل یک کمیته مشترک برای پیگیری و گسترش همکاریهای دانشگاهی، دارویی و درمانی توافق کردند.
حضور وزیر بهداشت در گردهمایی بریکس
بر اساس این گزارش و در ادامه دیدارها و نشستهای وزیر بهداشت در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت، گردهمایی وزرای بهداشت کشورهای عضو گروه بریکس دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در محل نمایندگی هند در ژنو برگزار شد.
در این نشست، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت کشورمان در مذاکرات دوجانبه با همتایان خود گزارشی از خسارات واردشده به زیرساختهای سلامت و پیامدهای انسانی ناشی از درگیریهای اخیر ارائه کرد.
این جلسه به میزبانی پراکاش نادا، وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند برگزار شد و وزرای بهداشت روسیه، برزیل، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشتند. شرکتکنندگان درباره توسعه همکاریهای متقابل در حوزه سلامت تبادل نظر کردند.
وزرای بریکس در این گفتگوها بر ضرورت پایانیافتن درگیریها و بازگشت آرامش به منطقه تأکید کردند.
صدای مظلومیت کودکان میناب در ژنو طنین انداز شد
در ادامه برنامههای وزیر بهداشت در هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت، محمدرضا ظفرقندی در سخنرانی خود در ژنو به پیامدهای انسانی و خسارات واردشده به زیرساختهای سلامت کشور اشاره کرد.
وی با ارائه گزارشی از آسیبها و تلفات ناشی از حملات اخیر، بر لزوم توجه جامعه جهانی به حفاظت از مراکز درمانی، آموزشی و کارکنان سلامت تأکید کرد.
وزیر بهداشت، در سخنرانی که داشت؛ خطاب به حاضران در اجلاس، گفت: تنها چند روز پیش، مدرسهای در میناب هدف حمله قرار گرفت. ۱۶۸ دانشآموز و معلم پشت میزهایشان کشته شدند. اینها رزمنده نبودند؛ بلکه کودکانی بودند با آرزوهای بزرگ. آمارها وحشتناک است: ۳۷۶ کودک زیر ۱۸ سال کشته و بیش از ۳۳ هزار غیرنظامی زخمی شدهاند؛ این گواه روشنی بر حملات بدون تمایز به اهداف غیرنظامی است. ۶۳ بیمارستان و ۱۹۵ مرکز وابسته به زیرساختهای سلامت آسیب دیده و ۲۷ نفر از کادر درمان کشته شدهاند.
وی عنوان؛ ایران از این مجمع میخواهد که حملات به غیرنظامیان و زیرساختهای سلامت غیرنظامی را محکوم کند.
ظفرقندی ادامه داد: به رغم همه این حملات، نظام سلامت ما با افتخار به کار ادامه میدهد. ما هرگز متوقف نخواهیم شد و «تیم ملی سلامت» در هر شرایطی در کنار مردم ایران میایستد. سلامت میتواند و باید پلی برای صلح باقی بماند.
تبادل گزارشهای سلامت و تأکید بر همکاریهای مشترک ایران و لبنان
در ادامه دیدارهای وزیر بهداشت در حاشیه نخستین روز هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی به درخواست رکان ناصرالدین وزیر بهداشت عمومی لبنان با وی دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر بهداشت کشورمان در این دیدار با ابراز تأسف نسبت به تلفات و خسارات انسانی در لبنان و با اعلام همدردی با مردم این کشور، بر استمرار حمایتهای ایران در حوزه سلامت – مشابه کمکهای ارائهشده در حوادث سال گذشته – تأکید کرد.
وی همچنین توضیحاتی درباره وضعیت نظام سلامت ایران و خدماترسانی کادر درمان در شرایط بحرانی اخیر ارائه داد.
رکان ناصرالدین در این نشست گزارشی از آسیبها، تلفات و خسارات واردشده به بخش سلامت لبنان ارائه کرد و از افزایش تعداد مجروحان، آسیب به تجهیزات امدادی و فشار بر نظام سلامت این کشور خبر داد. او همچنین از وزیر بهداشت ایران خواست در بازتاب ابعاد انسانی شرایط موجود همکاری کند. در پایان این دیدار، دو طرف بر همبستگی در حوزه سلامت، تقویت ارتباطات و تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش در منطقه تأکید کردند.
طرح توسعه همکاریهای علمی و دارویی در دیدار با وزیر بهداشت عمان
در ادامه دیدارهای دیپلماتیک وزیر بهداشت در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی پس از سخنرانی در مجمع عمومی، با هلال بن علی السبتی، وزیر بهداشت عمان دیدار و گفتگو کرد.
طرفین در فضایی دوستانه به بررسی زمینههای مشترک همکاری پرداختند. دکتر ظفرقندی ضمن قدردانی از نقشآفرینی عمان در تحولات منطقهای، گزارش مستندی از پیامدهای انسانی و خسارات واردشده به بخش سلامت ایران ارائه کرد و در عین حال بر توانمندیهای کشورمان در حوزههای فوقتخصصی از جمله پیوند اعضا و درمان سرطان تأکید نمود.
هلال بن علی السبتی نیز با یادآوری پیشینه مثبت روابط تهران و مسقط، خواستار تعمیق تبادلات علمی و توسعه همکاریهای دارویی شد و از گسترش درمانهای پیشرفته استقبال کرد. در پایان این نشست، تشکیل دو کارگروه تخصصی در حوزههای علمی و اقتصادی برای اجراییسازی راهکارهای همکاری مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
رایزنی وزیر بهداشت با مدیر منطقه مدیترانه شرقی
در جریان پیگیریهای دیپلماتیک وزیر بهداشت در ژنو، دکتر محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با خانم حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت (امرو) دیدار و گفتگو کرد.
وزیر بهداشت کشورمان در این دیدار با تشریح پیامدهای انسانی بحران اخیر و ارائه گزارشهای مصور از آسیبهای واردشده به نظام سلامت و کادر درمان، بهویژه در مناطق غیرنظامی مانند میناب، بر استمرار بدون وقفه خدمات اولیه بهداشتی از جمله واکسیناسیون و مراقبتهای مادر و کودک تأکید کرد.
وی همچنین از موضعگیری مدیر منطقه مدیترانه شرقی در محکومیت آسیب به مراکز درمانی و انستیتو پاستور تقدیر نمود.
حنان بلخی نیز در این نشست با ابراز تأسف از خسارات انسانی وارده، بر تعهد سازمان جهانی بهداشت برای پیشبرد برنامههای سلامت در ایران، بهویژه تلاش برای ریشهکنی بیماریهایی نظیر هپاتیت سی تأکید کرد.
وی با اشاره به روند انتخاب و اعزام نماینده جدید این سازمان به تهران، از آمادگی برای تداوم و توسعه همکاریها خبر داد.
در پایان، دو طرف درباره برنامهریزی سفر آینده مدیر منطقه «امرو» به ایران و ارتقای صلح و آرامش منطقهای تبادل نظر کردند.
گسترش همکاریهای ایران و پاکستان
در ادامه رایزنیهای وزیر بهداشت کشورمان در ژنو، محمدرضا ظفرقندی با وزیر بهداشت پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
وزیر بهداشت ایران در این نشست با قدردانی از تلاشهای پاکستان در زمینه حمایتهای منطقهای، بر ضرورت تقویت همکاریها در حوزه حملونقل دارو، ملزومات پزشکی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در تولید واکسن تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به پیامدهای انسانی بحران اخیر، بر اهمیت همگرایی و تعاملات سلامت میان کشورهای همسایه تأکید نمود.
وزیر بهداشت پاکستان نیز در ابتدای این ملاقات با ابراز تسلیت نسبت به تلفات انسانی اخیر، بر همراهی و همکاری نزدیک کشورهای منطقه در حوزه سلامت تأکید کرد. او با اشاره به برنامههای پاکستان برای ارتقای تولید واکسن، آمادگی کشورش برای توسعه همکاریهای علمی و عملیاتی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنیها، گسترش همکاریهای سلامت و تقویت اقدامات مشترک در زمینه حملونقل دارو، تبادل تجارب فنی و توسعه ظرفیتهای واکسنسازی تأکید کردند.
تأکید ایران و برزیل بر توسعه همکاریهای سلامت
در ادامه دیدارهای وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو، دکتر محمدرضا ظفرقندی با الکساندر پادیلا، وزیر بهداشت برزیل دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، وزیر بهداشت ایران با اشاره به پیامدهای انسانی بحران اخیر، از مواضع دولت برزیل در مجامع بینالمللی قدردانی کرد و همکاریهای علمی دو کشور در چارچوب بریکس را زمینهساز گسترش تعاملات حوزه سلامت دانست.
وزیر بهداشت برزیل نیز با تشریح ظرفیتهای کشورش در بخش سلامت، پیشنهاد داد همکاریهای دوجانبه از طریق یک سازوکار مشترک در حوزه سلامت و دیپلماسی پیگیری شود.
در پایان، دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک برای توسعه همکاریهای علمی و تقویت ارتباطات دوجانبه در حوزه سلامت توافق کردند.
دیدار وزیر بهداشت با مدیرکل سازمان جهانی بهداشت
در آخرین برنامه از سلسله دیدارهای فشرده وزیر بهداشت در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو، محمدرضا ظفرقندی با تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) ملاقات کرد.
وزیر بهداشت در این دیدار با ارائه مستندات مصور از آسیبهای واردشده به مراکز درمانی، بر تلاش شبانهروزی نظام سلامت برای تداوم خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.
وی همچنین از حمایتهای مدیرکل WHO و موضعگیری صریح او در محکومیت حمله به مراکز درمانی، بهویژه انستیتو پاستور ایران، قدردانی نمود.
تدروس نیز ضمن تأکید بر ابعاد انسانی بحرانهای جاری، با بیان این جمله که «بهترین دارو صلح است»، نسبت به جایگزینی گفتوگو بهجای درگیری ابراز امیدواری کرد.
وی همچنین بر پیگیری سازمان جهانی بهداشت برای تسهیل در تأمین واکسن و ملزومات پزشکی مورد نیاز ایران تأکید نمود.
