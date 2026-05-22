به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی جمعه شب در اجتماع مردم بوشهر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در موضع اقتدار قرار دارد، اظهار کرد: دشمن به التماس افتاده است برای مذاکره؛ اما این مذاکره از جنس امتیاز دادن به دشمن نیست. ما مذاکره می‌کنیم تا دشمن از منطقه اخراج شود، حق خودمان را بگیریم و حاکمیت‌مان بر تنگه هرمز تثبیت شود.

وی با بیان اینکه دوران امتیازدهی در مذاکره گذشته است، افزود: یا با جنگ یا با مذاکره، دشمن باید تسلیم شود و راه دیگری وجود ندارد. ملت ایران در کنار میدان و دیپلماسی، ایستاده‌اند و مسیر همه، مقاومت است.

رضایی همچنین با اشاره به وضعیت آمادگی دفاعی کشور اظهار کرد: توانمندی‌ها، تجربه‌ها و آمادگی رزمی نیروهای ما نسبت به ماه‌های گذشته به مراتب بیشتر شده و اگر دشمن بار دیگر دست به تجاوز بزند و خطایی از آنها سر برند، پاسخ ایران قاطع‌تر، کوبنده‌تر و پشیمان‌کننده‌تر خواهد بود.

نماینده دشتستان در مجلس با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز به شرایط قبل برگردد. این تنگه برای همیشه در اختیار ایران خواهد بود و عبور شناورهای متخاصم و دشمن در آن قابل قبول نیست.

رضایی همچنین از تدوین طرحی در مجلس برای مدیریت و تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و بیان کرد: این طرح در کمیسیون امنیت ملی در روزهای جنگ بررسی شده و آماده است تا در اولین جلسات مجلس به قانون دائمی تبدیل شود.