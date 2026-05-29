به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کلانشهر کرمانشاه که با حضور پرشور و باشکوه مردم مومن و انقلابی در میعادگاه مسجد جامع برگزار شد، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی اظهار کرد: پس از دو هفته کسالت و سلب توفیق حضور که زحمت افاضه آن بر دوش برادر ارجمندم حاج آقای آلآقا بود، مجدداً توفیق حضور در محضر شما نمازگزاران شریف حاصل شد تا مبحث ناتمام خطبههای گذشته پیرامون تکالیف مسلمانان در زمان رویارویی با جبهه کفر را پی بگیریم.
وی با قرائت آیات ۴۵ و ۴۶ سوره مبارکه انفال (یاایهاالذینآمنوااذالقیتمفئةفاثبتوا...) تصریح کرد: خداوند متعال در این آیات شریفه، نقشه راه و تکالیف جامعه اسلامی را در زمان تجاوز و هجوم دشمنان مشخص کرده است. نخستین شرط، «ثبات قدم» و «ذکر کثیر الهی» است؛ چرا که استقامت و پایداری مومنان، متکی بر یاد خداست. در زمان مواجهه با دشمن، دلها نباید بلرزد، بلکه باید با اتکا به نصرت الهی و یقین به وعدههای پروردگار، مسیر فلاح و پیروزی را با صلابت طی کرد.
امپراتوری رسانهای صهیونیسم و تکلیف مجلس در تراز ملت
امام جمعه کرمانشاه با تبیین ابعاد جنگ روانی معاصر افزود: در طول تاریخ، دشمنان علاوه بر جنگ نظامی، از ابزار تبلیغاتی برای تضعیف روحیه امت اسلامی استفاده میکردند. امروز نیز امپراتوری رسانهای صهیونیسم بینالملل و آمریکای جهانخوار، ۹۰ درصد فعالیت خود را بر جنگ شناختی، فضای مجازی و ماهوارهها متمرکز کردهاند و سهم جنگ نظامی تنها ۱۰ درصد است. در این هجوم ترکیبی، اگر جامعه اسلامی اطاعت از رهبری و راهبر جامعه را محور قرار ندهد، تحت تأثیر دروغهای دشمن قرار میگیرد؛ لذا در عصر غیبت، نگاه همگان باید به بیان ولیفقیه جامعالشرایط باشد که سکان این کشتی و محور اتحاد است.
آیتالله غفوری با اشاره به پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه، خاطرنشان ساخت: رهبری عزیز تکالیف بسیار مهمی را صادر فرمودند. انتظار دلسوزان نظام این است که نمایندگان محترم مجلس، از جنس همین ملتی مبعوث شده باشند که اکنون ۹۰ روز (سه ماه) است یکپارچه و هر شب در اجتماعات عظیم، دشمن را مأیوس کردهاند. صندلی مجلس، سنگر خط مقدم تحول و پیشرفت کشور است و مصوبات آن باید ارتباط مستقیمی با نیازهای واقعی مردم، رونق تولید، مهار تورم، گرانی، مبارزه با فساد و محرومیتزدایی داشته باشد.
وی با هشدار نسبت به تفرقهافکنیهای داخلی تاکید کرد: بر اساس قانون صریح قرآن (ولاتنازعوافتشلوا...)، نزاع و اختلافات پوچ سیاسی، شوکت و اقتدار جامعه را در چشم دشمن از بین میبرد و زمینه شکست را فراهم میسازد. مسئولان و نمایندگان باید مواضع گذشته خود را مرور کنند؛ نباید خواسته یا ناخواسته با مواضع خود جامعه را دچار دوقطبی کرده یا اعتماد مردم را سلب کنیم. امروز صیانت از وحدت ملی، صدر مسائل راهبردی نظام است.
پاسخ فلجکننده به تحرکات تنگه هرمز و گرامیداشت عید غدیر
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در ادامه به تشریح وضعیت بینالمللی و حاکمیت دریایی ایران پرداخت و گفت: دشمن جنایتکار و استکباری از یکسو در اوج استیصال برای تفاهم و توافق کتبی التماس میکند و از سوی دیگر خباثتآمیز تلاش دارد تا با خاموش کردن رادارهای ناوی خود، مهمترین برگ برنده ملت ایران یعنی حاکمیت بر تنگه هرمز را مخدوش کند. هم دشمن و هم ایادی غربگرای داخلی بدانند که ملت ایران از خون امام شهید خود و شهدای والامقام و احقاق حقوق راهبردیاش در تنگه هرمز سر سوزنی کوتاه نخواهد آمد.
خطیب جمعه کرمانشاه با تجلیل از جانفشانیهای نیروهای مسلح تصریح کرد: در تحرکات روزهای اخیر، چهار تن از فرزندان عزیزتر از جان ما در نیروهای مقتدر نظامی به شهادت رسیدند؛ ما بر دست و بازوی مجاهدان سپاه و ارتش بوسه میزنیم که پاسخ قاطع، پشیمانکننده و هشداری به دشمن دادند و قطعاً هرگونه غلطکاری مجدد دشمن در آینده با پاسخهایی به مراتب شدیدتر و فلجکنندهتر همراه خواهد بود.
آیتالله غفوری در پایان با تبریک ولادت امام هادی (ع) و تأکید بر قرائت زیارت جامعه کبیره در مساجد، به مناسبتهای پیشرو در ۱۴ خرداد اشاره کرد و گفت: سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) را تسلیت میگویم؛ شخصیتی عرفانی و مقتدر که کتاب خدا را به متن جامعه بازگرداند. همچنین یاد و خاطره حرکت بصیرتمدار مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ برای انتخاب شایسته رهبری انقلاب را گرامی میداریم. تقارن این ایام با عید سعید غدیر خم و دهه امامت و ولایت فرصتی بزرگ است تا شیعیان با برپایی تجمعات، اطعام غدیر و جهاد تبیین، عشق و دلبستگی خود را به حاکمیت علوی نشان دهند.
