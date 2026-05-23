افزایش تدریجی دمای هوا در قم؛ وزش باد پدیده غالب روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشبینیهای انجامشده، برای امروز و فردا شرایط جوی پایدار در اغلب مناطق استان قم حاکم خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد با سرعت قابل توجه به وقوع میپیوندد.
جهت وزش باد در این مدت عمدتاً غربی پیشبینی شده و سرعت آن در برخی ساعات به حدود ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
پیشبینیها حاکی است دمای هوای قم امروز در گرمترین ساعات به حدود ۳۴ درجه سانتیگراد میرسد و حداقل دما نیز حدود ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
همچنین برای روز یکشنبه نیز آسمانی صاف تا کمی ابری پیشبینی شده است و وزش باد در برخی ساعات ادامه خواهد داشت، هرچند از شدت آن نسبت به روز قبل کاسته میشود و سرعت باد بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت متغیر خواهد بود.
بررسی تغییرات دمایی نشان میدهد، روند افزایش دما از روز شنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه مییابد، بهگونهای که حداکثر دمای هوا در روز یکشنبه با اندکی افزایش به ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید، در حالی که حداقل دما به حدود ۱۶ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
در شبانهروز گذشته نیز برخی مناطق استان نوسانات دمایی قابل توجهی را تجربه کردند، به طوری که دستجرد با ثبت دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان در ساعات ابتدایی صبح بود و مناطق جمکران و کوه سفید با ثبت دمای ۳۴.۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان در ساعات بعدازظهر گزارش شدند.
قم- بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد آسمان استان قم طی روزهای آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد، پدیده غالب جوی در سطح استان به شمار میرود.
