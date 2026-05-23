انفجار مهمات عمل نکرده در جنوب اصفهان و شهر بهارستان

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده برای پاکسازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در محدوده جنوب اصفهان و شهر بهارستان خبر داد.

وی اظهار کرد: تیم‌های فنی و متخصص از ساعت ۹ صبح امروز تا ساعت ۱۳، عملیات معدوم‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات و تجهیزات باقی‌مانده از زمان جنگ را در مناطق مشخص شده در جنوب اصفهان و حریم شهر بهارستان در دستور کار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن تأکید بر لزوم حفظ آرامش شهروندان افزود: صداهای مهیبی که ممکن است در این بازه زمانی در مناطق مذکور شنیده شود، ناشی از همین عملیات‌های پاکسازیِ برنامه‌ریزی‌شده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای ساکنان وجود ندارد.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ایمن‌سازی اراضی و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی صورت می‌گیرد و هم‌وطنان عزیز می‌توانند بدون دغدغه به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند.