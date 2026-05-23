۲۸هزاردستگاه رمزارز دراصفهان کشف شد؛پاداش۳۲۰میلیونی برای معرفی متخلفان

داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با استفاده از پایش هوشمند و همکاری با دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، تلاش میکنیم تلفات برق را کاهش دهیم تا امنیت و پایداری شبکه برق کشور افزایش پیدا کند، اظهار کرد: همراهی مردم در این مسیر بسیار مهم است.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که طی سه سال اخیر تا پایان سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۸ هزار و ۷۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان اصفهان شناسایی و کشف شده که بخش عمده این شناساییها با کمک خود مردم بوده و به همین دلیل است که میگوییم همراهی مردم نقش کلیدی دارد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: مردم میتوانند با استفاده از دو سرشماره، تخلفات برق را گزارش کنند. سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای گزارش انشعابات غیرمجاز برق و سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای شناسایی دستگاههای رمز ارز غیرمجاز در نظر گرفته شده است.
به گفته قاسمی، برای تشویق مشارکت اجتماعی، وزارت نیرو پاداش نقدی برای افرادی که تخلفات دستگاههای رمز ارز غیرمجاز را گزارش کنند، در نظر گرفته است و برای ۱۰ دستگاه اول به ازای هر دستگاه ماینر سه میلیون تومان و ۱۰ دستگاه دوم به ازای هر دستگاه ۲ میلیون تومان دریافت میکنند.
وی اضافه کرد: هر شخص میتواند تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان پاداش برای شناسایی دستگاههای رمز ارز غیرمجاز دریافت کند.
آغاز طرحهای مدیریت مصرف برق از ۲۰ اردیبهشت ماه
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه این روزها برق دیگر یک خدمت روزمره ساده نیست، تاکید کرد: برق زیرساخت اصلی زندگی، صنعت و امنیت کشور است و میتواند امنیت و پایداری این حوزهها را تضمین کند.
قاسمی افزود: با فرا رسیدن ماه اردیبهشت، وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار مصرف سال جاری، برنامههای متنوعی را در قالب چهارده ابرپروژه تدوین کردهاند که یکی از این چهارده مگاپروژه، موضوع مدیریت و بهینهسازی مصرف برق است.
وی ادامه داد: در همین راستا، طرحهای متعددی در توانیر برنامهریزی و از تاریخ ۲۰ اردیبهشت به مرحله اجرا درآمده است.
هدف مهتاب توزیع پایدار و عادلانه تر برق است
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این طرحها، طرح مهتاب بوده که مخفف عبارت «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» است این برنامه ملی با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی طراحی شده و اهداف کلیدی آن این است که برق پایدارتر، مطمئنتر و عادلانهتری را در اختیار مردم قرار دهد.
قاسمی با اشاره به اینکه در این طرح برای دو نوع تلفات برق، شامل تلفات فنی و غیرفنی برنامهریزی شده است، ابراز کرد: تلفات فنی آنهایی هستند که بهصورت طبیعی در مسیر سیمها و تجهیزات شبکه رخ میدهند و با راهکارهای فنی قابل کنترل و کاهش هستند.
وی اضافه کرد: تلفات غیرفنی، هدررفت انرژیای است که بهدلیل عوامل انسانی و تخلفات رخ میدهد؛ مانند انشعابات غیرمجاز، اتصال مستقیم و غیرقانونی به شبکه، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، بهرهبرداری از دستگاههای رمزگذار یا دستگاههای رمز ازر برای سرقت برق و دستکاری کنتورهای برق بهگونهای که مصرف واقعی را کمتر از مقدار واقعی نشان دهند.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه طرح مهتاب بهطور خاص بر شناسایی و مقابله با این تخلفات تمرکز دارد، گفت: این رفتارهای غیرقانونی باعث میشود مقدار بیشتری برق از شبکه برداشت شده و فشار غیرمعمولی به شبکه وارد شود، تجهیزات شبکه آسیب ببینند، هزینههای عملیاتی افزایش یابد و حتی در برخی مناطق منجر به خاموشیهای ناخواسته شود.
به گفته قاسمی، این فشار اضافی باعث افت ولتاژ در مناطق مختلف شبکه میشود که میتواند به لوازم خانگی و صنعتی آسیب برساند.
وی افزود: طرح مهتاب با فناوریهای هوشمند، این موارد را شناسایی و بهصورت سیستماتیک مدیریت میکند تا شبکه برق پایدارتر و عادلانهتر شود.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: گاهی افراد بهصورت قانونی ثبتنام میکنند و انشعاب مجاز دریافت میکنند اما گاهی هم انشعابات بهصورت غیرمجاز و بدون مجوز انجام میشود.
قاسمی ادامه داد: این در حالی است که مردمی که قانونی و مسئولانه از سرمایه ملی استفاده میکنند، هزینه برق را طبق تعرفه و بیمه و سایر ضوابط پرداخت میکنند اما در کنارشان فردی با یک انشعاب غیرمجاز، مثلاً دهها دستگاه رمز ارز راه میاندازد و از شبکه سوءاستفاده میکند. این کار نهتنها ناعادلانه است، بلکه باعث افت ولتاژ، نوسانات شدید و آسیب به تجهیزات دیگران میشود.
