داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اوج تابستان طی ماه‌های تیر تا شهریور حدود ۴۰ درصد از تولید برق کشور صرف سیستم‌های سرمایشی می‌شود و با مدیریت مصرف می‌توان این رقم را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق افزود: هر کیلووات برق با زحمات و کار شبانه‌روزی تولید می‌شود و انتظار می رود این انرژی نقش واقعی خود را در تولید، صنعت و افزایش درآمد سرانه کشور ایفا کند. اگر مصرف به‌ویژه در بخش خانگی مدیریت شود، برق بیشتری به سمت صنعت هدایت خواهد شد و از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بار جلوگیری می‌شود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح سبا (سفیران بهینه‌سازی انرژی) خاطرنشان کرد: در این طرح از تمام ظرفیت‌های جامعه استفاده می‌شود و هر شهروندی می‌تواند سفیر بهینه‌سازی انرژی باشد. هدف این طرح نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق در همه بخش‌ها است.

قاسمی ادامه داد: اتفاق‌های بزرگ از حرکات کوچک شروع می‌شود. اگر هر یک از ۳۰ میلیون مشترک برق کشور فقط یک لامپ را خاموش کند یا دو لامپ ۲۵ واتی را خاموش نماید، صرفه‌جویی ۱۵۰۰ مگاوات ایجاد می‌شود که معادل ۱.۵ برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر یا کل مصرف برق استان خراسان رضوی است.

وی خاطرنشان کرد: سرویس کردن کولرهای آبی در ابتدای فصل، تعویض پوشال‌ها، نصب سایه‌بان و بررسی مسیر آب‌رسانی می‌تواند تا ۲۰ درصد مصرف برق کولر را کاهش دهد. در کولرهای گازی نیز تنظیم دما روی ۲۵ درجه به همراه نصب سایه‌بان، مصرف را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کم می‌کند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: در ادارات، بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، روشن نگه داشتن چراغ‌های زیاد و استفاده غیرضروری از کولر نمونه‌های بارز مصرف بی‌رویه است. بسیاری از ساختمان‌ها به دلیل رعایت نکردن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عایق‌کاری ضعیف انرژی زیادی هدر می‌دهند و کولرها ساعات طولانی‌تری مجبور به کار هستند.

قاسمی گفت: در جنگ چهل روزه صنعت برق استان اصفهان بیش از ۶ همت و کل کشور حدود ۶۰ همت آسیب دید اما همکاران ما با حضور در مناطق آسیب دیده در کمتر از یک ساعت شبکه را به شرایط عادی بازگرداندند تا چراغ خانه‌ها و بیمارستان‌ها خاموش نشود.