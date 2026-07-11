علت قطع چرخشی برق در اصفهان؛ فعلا برنامه‌ برای خاموشی خانگی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان اصفهانی از صبح امروز شنبه ۲۰ تیرماه، در مناطق مختلف شهر با قطعیهای برق به مدت حدود دو ساعت مواجه شدند. این قطعیهای از پیش اعلام نشده به نگرانی از اجرای گستردهتر خاموشیها در فصل تابستان دامن زده است.
در همین ارتباط داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح سامان شبکههای برق، طی چند روز اخیر در نقاط مختلف استان خاموشیهای برنامهریزیشدهای در حال اجراست.
وی افزود: این خاموشیها به منظور بهینهسازی و اصلاح شبکههای توزیع برق انجام میشود تا بتوانیم شبکه را برای مواجهه با پیک مصرف تابستان آماده کنیم.
تداوم طرح اصلاح شبکه برق تا یک ماه آینده
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: یک ماه آینده بهویژه روزهای سختی خواهد بود زیرا دمای هوا در اقصی نقاط کشور به طور میانگین در حال افزایش است و پیشبینی میشود مصرف برق تا حدود پنجم مردادماه به اوج خود برسد؛ به همین دلیل، شبکههایی را که احتمال آسیبپذیری بیشتری در این شرایط داشتند، اولویتبندی کرده و عملیات بهینهسازی را روی آنها اجرا میکنیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: امید است طی ۲۰ روز تا یک ماه آینده بتوانیم شبکه را به طور کامل آماده کنیم.
وی تاکید کرد: این خاموشیها کاملاً برنامهریزیشده و در چارچوب طرح سامان برای اصلاح و بهینهسازی شبکه هستند زیرا وقتی قصد داریم شبکهای را تعمیر یا بهینه کنیم، ناچاریم بخشی از آن را به طور موقتی خاموش کنیم.
سخنگوی صنعت برق استان ادامه داد: در جلسه آتی کمیته انرژی استان، مدیریت مصرف در بخشهای مختلف بررسی میشود و چنانچه این مدیریت مصرف کافی نباشد، برای حفظ پایداری شبکه ممکن است به سمت استفاده از ظرفیت خاموشیهای خانگی نیز حرکت کنیم.
فعلا تصمیمی برای خاموشی خانگی نداریم
قاسمی تصریح کرد: با این حال، خاموشیهایی که تا این لحظه رخ داده صرفاً به دلیل اصلاح و بهینهسازی شبکه بوده و فعلاً هیچ تصمیمی برای خاموشی خانگی از سوی توانیر اعلام نشده است.
وی تأکید کرد: اگر در آینده تصمیم به اعمال خاموشی خانگی گرفته شود، حتماً با برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی گسترده از طریق سایت شرکت توزیع برق و اپلیکیشن «برق من» به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.
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