اجرای مانور سراسری «طرح مهتاب» برای مقابله با برق دزدی

به گزارش خبرگزاری مهر ، رسول روستایی از اجرای همزمان مانور سراسری «طرح مهتاب» در استان و سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق و مقابله با مصارف غیرقانونی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح فراتر از یک اقدام فنی بوده و تلاشی ملی برای احیای حقوق عمومی و مقابله با هرگونه دستاندازی غیرقانونی به شبکه برق کشور محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر عزم جدی صنعت برق برای کوتاه کردن دست متخلفان، تصریح کرد: این عملیات با رویکردی قاطعانه دنبال میشود تا با شناسایی و برخورد با انشعابات غیرقانونی و برقدزدی، گامی مؤثر در راستای توزیع عادلانه انرژی میان مردم برداشته شود.
وی از اجرای مستمر این مانورها خبر داد و بیان کرد: از این پس این طرح در دو روز از هر هفته با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد.
روستایی ادامه داد: اجرای «طرح مهتاب» پیام روشنی به متخلفانی است که با اقدامات غیرقانونی خود، پایداری شبکه برق و آرامش جامعه را در روزهای اوج مصرف با چالش مواجه میکنند.
وی تاکید کرد: این طرح ملی با نظارت مستقیم ستاد مرکزی توانیر و با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و عملیاتی در تمامی استانهای کشور اجرا میشود تا از بروز ناترازی ناشی از تخلفات و کاهش سهم عادلانه شهروندان از انرژی برق جلوگیری شود.
