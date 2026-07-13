داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه مدیریت بار در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: خاموشی‌های بخش خانگی از ۲۰ تیرماه شروع شده است؛ اگرچه در یکی- دو روز اول به دلیل ناهماهنگی‌هایی که وجود داشت، برنامه‌ها کمی با چالش روبرو بود اما اکنون همه برنامه‌ها در یک هفته آینده از طریق اپلیکیشن «برق من» و سایت شرکت‌های توزیع در دسترس عموم است.

وی افزود: مردم استان می‌توانند با وارد کردن شناسه برق یا شماره موبایل ثبت‌شده، قبض و برنامه خاموشی خود را از طریق اپلیکیشن «برق من» یا بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله دریافت کنند.

خاموشی‌های ۲ ساعته از ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر برنامه‌ریزی شده

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: برنامه ما به این صورت است که خاموشی‌های مدیریت بار در بخش خانگی از ساعت ۱۰ صبح شروع می‌شود و تا ساعت ۶ عصر در بازه‌های دو ساعته ادامه دارد.

به گفته وی، از ساعت ۶ تا ۱۰ شب، اگر شرایط شبکه و مدیریت طوری باشد که نیازی به خاموشی نباشد، برنامه‌های خاموشی از این ساعت به بعد انجام نخواهد شد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اضافه کرد: برنامه‌های خاموشی هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر در بخش خانگی اجرا می‌شود. به طور میانگین، هر مشترک حداقل چهار تا پنج روز در هفته ممکن است این خاموشی را تجربه کند.

تداوم برنامه مدیریت بار تا ۳۰ مردادماه

قاسمی افزود: این برنامه‌ها تا ۳۰ مردادماه ادامه دارد و امید است از پایان مرداد به بعد با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و سایر اقدامات، بتوانیم برنامه‌های خاموشی را بسیار تعدیل کنیم.

وی ابراز کرد: سال گذشته از اول خردادماه برنامه‌های خاموشی شروع شده بود اما امسال با تغییر برنامه‌ها و اجرای مدیریت بار در بخش صنایع، برنامه‌های خاموشی خانگی را با توجه به شرایط شبکه و افزایش بیش از حد تقاضای مصرف برق، از ۲۰ تیرماه شروع کردیم.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: امیدواریم این موضوع تا پایان مردادماه مدیریت شود و در شهریورماه برنامه خاموشی خانگی ادامه پیدا نکند.

قاسمی تاکید کرد: همدلی و همکاری مردم در بخش‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است.

ناترازی بین تولید و مصرف برق ۹۶۰۰ مگاوات است

وی با اشاره به اینکه روز گذشته ۲۱ تیرماه، میزان مصرف برق استان پنج هزار و ۱۱۷ مگاوات رسید، اظهار کرد: از این مقدار حدود چهار هزار و ۴۱۶ مگاوات در نیروگاه‌های داخل استان تولید می‌شود و حدود ۷۰۲ مگاوات را نیز از طریق شبکه سراسری تأمین می‌کنیم.

به گفته قاسمی، در تاریخ ۲۱ تیرماه، اوج نیاز مصرف برق کشور به حدود ۷۴ هزار و ۴۴۱ مگاوات رسید و تا این تاریخ، ناترازی بین تولید و مصرف با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشور، حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مگاوات بوده که در شبکه مشاهده می‌شود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای نیاز مصرف کشور در روزهای آینده، پیش‌بینی می‌کنیم این عدد تا آخر هفته جاری به حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات و در طول هفته آینده نیز احتمالاً به ۷۶ هزار مگاوات برسد.

قاسمی تاکید کرد: این موضوع ضرورت تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند.

۴۶۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در جنگ اخیر از بین رفت

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص برق کشور، بخشی از آسیب‌های باقی‌مانده از جنگ چهل‌روزه اخیر همچنان فشار مضاعفی به شبکه وارد می‌کند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود چهار هزار و ۶۰۰ مگاوات از ظرفیت‌های تولید برق کشور جنگ چهل روزه از دست رفت، افزود: این ظرفیت عدد قابل توجهی است و تأثیر خود را بر مدیریت شبکه و تأمین می‌گذارد.

قاسمی اضافه کرد: از سوی دیگر، تداوم گرمای شدید در روزهای آینده و افزایش چند درجه‌ای هوا باعث افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد.

افزایش دما تاب‌آوری تجهیزات شبکه را کاهش می‌دهد

به گفته وی، این افزایش دما به‌ویژه در بخش‌های سرمایشی، علاوه بر رشد مصرف برق، موجب کاهش راندمان و ظرفیت عملیاتی تجهیزات شبکه نیز می‌شود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: وقتی گرمای هوا در شبکه افزایش پیدا می‌کند، تجهیزات آسیب‌پذیرتر می‌شوند و حتی ممکن است به خاموشی‌های ناخواسته منجر شود اما تمام گروه‌های عملیاتی ما در سراسر کشور برای برنامه‌های پیشگیرانه و تعمیر و نگهداری در آماده‌باش کامل هستند، به ویژه تا پایان مردادماه که ماه بسیار سختی پیش روی وزارت نیرو است.

قاسمی با بیان اینکه افزایش دما همراه با افزایش بار شبکه، تاب‌آوری تجهیزات را کاهش می‌دهد، ابراز کرد: شرایط بهره‌برداری از شبکه برق در این یک ماه آینده بسیار حساس‌تر می‌شود و واقعاً ضرورت همکاری همه مشترکان در مدیریت مصرف برق بیش از گذشته نمایان است.

۳۰ درصد تخفیف بهای مصرف برق در ازای رعایت الگوی مصرف

به گفته وی، در بخش کشاورزی نیز برنامه‌های مدیریت مصرف از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۳:۳۰ بعدازظهر هر روز اجرا می‌شود. در مقابل، کشاورزانی که با صنعت برق همکاری دارند، از ابتدای خرداد تا پایان شهریور در ۱۹ ساعت باقی‌مانده از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند که این موضوع می‌تواند حمایت مؤثری برای بخش تولید و کشاورزی باشد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اضافه کرد: در بخش خانگی نیز کسانی که در الگوی مصرف رعایت کنند اگر نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، ۳۰ درصد تخفیف در بهای مصرف برقشان در این چهار ماه گرم سال لحاظ خواهد شد.

اعمال محدودیت هوشمند بر ادارات پرمصرف استان

قاسمی با اشاره به اینکه تقریباً تمامی ادارات استان به کنترل هوشمند مجهز شده‌اند، گفت: ادارات موظفند در ساعات اداری ۳۰ درصد و پس از ساعات کاری ۷۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: عملکرد ادارات به صورت برخط رصد می‌شود و در صورت رعایت نکردن این الزامات، محدودیت مصرف به صورت هوشمند برایشان اعمال می‌شود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: در بخش صنعت باید تشکر کنیم که امسال خیلی همراه صنعت برق بودند؛ شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان هفته‌ای دو روز در اجرای محدودیت‌های برق همکاری می‌کنند که این روزها از طریق انتقال تعطیلی روز جمعه به یکی از روزهای هفته میسر شده است.

وی اضافه کرد: امید است با این همکاری‌ها قدم مؤثری برای تأمین برق پایدار برای همه مشترکان برداریم.

قاسمی گفت: برنامه‌های مدیریت مصرف و خاموشی‌های احتمالی از طریق اپلیکیشن «برق من»، وب‌سایت شرکت‌های توزیع نیروی برق، بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله و سایر دستگاه‌های رسمی در دسترس مردم است.

احتمال وقوع حوادث در شبکه برق بر اثر گرما

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تاکید کرد: باید توجه داشت که شبکه برق، یک شبکه زنده و پویا است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش ما برای اجرای محدودیت‌ها طبق برنامه، ممکن است در راستای پایداری شبکه، اتفاقات و حوادثی در طول شبکه رخ دهد.

وی ادامه داد: مثلاً با توجه به گرمای شدید، ممکن است بحث ترانس‌سوزی‌ها پیش بیاید که در برنامه پیش‌بینی نشده است. در این موارد، گروه‌های عملیاتی را می‌فرستیم تا تعمیرات را انجام دهند و شبکه را به مرحله پایداری برگردانند که ممکن است یکی دو ساعت وقفه ایجاد شود.

قاسمی اضافه کرد: این موارد جزو خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده ما نیست و جزو اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی است که در فصل تابستان، در این یک ماه آینده، واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است برای شبکه رخ دهد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد: مردم بدانند که تمام صنعت برق کشور با تمام قوا، با تمام تجهیزات و با تمام ظرفیت‌های فنی و عملیاتی که در استان وجود دارد، پای کار هستند تا بدون وقفه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور، بتوانیم برق مطمئنی را برای همه هموطنان نه فقط در استان بلکه در سراسر کشور تأمین کنیم.

ظرفیت ۵۸۰ مگاواتی برق خورشیدی در اصفهان

قاسمی ادامه داد: در استان اصفهان ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی ما حدود ۵۸۰ مگاوات بوده که ظرفیت عملی آن حدود ۱۵۰ مگاوات است. این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به پیک‌بار شبکه باشد.

به گفته وی، از ساعت ۱۰ صبح که عملاً ظرفیت‌های خورشیدی شروع به کار می‌کنند تا ساعت پنج بعدازظهر، این منابع تجدیدپذیر بسیار به تامین ظرفیت‌های تولیدی کمک می‌کنند و بسته‌های خاموشی را تعدیل می‌کنند. با همه ملاحظات و شرایط موجود، این برنامه‌ها در حال تنظیم شدن هستند.

تا ۲ سال آینده خاموشی در اصفهان نخواهیم داشت

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ابراز کرد: امید است که در یکی- دو سال آینده بتوانیم ظرفیت‌های خورشیدی و تولید استان را بالاتر ببریم تا دیگر اصلاً شاهد خاموشی و اجرای برنامه‌های خاموشی برای مردم در استان نباشیم.

قاسمی با بیان اینکه شبکه برق ایران یک شبکه به‌هم‌پیوسته است و استانی نیست، گفت: پایداری شبکه برای ما مهم است و پارامترهای آن از طریق مدیریت شبکه برق کشور رصد می‌شود.

اجرای برنامه‌ مدیریت بار برای پایداری شبکه برق است

وی اضافه کرد: با توجه به تمام مشترکان در حوزه‌های مختلف اعم از فولادی‌ها، سیمانی‌ها و سایر صنایع در کل کشور، این موضوع مدیریت می‌شود.

قاسمی با تاکید بر اینکه تمام این برنامه‌های اجرایی مدیریت بار بیشتر در راستای پایداری شبکه است، خاطرنشان کرد: اکنون تمام شهرک‌های صنعتی استان با ظرفیت‌هایشان مشغول کار هستند، سیمانی‌ها و فولادی‌ها هم فعالند اما امید است با وجود همه ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور و تمام مصارفی که اتفاق می افتد، بتوانیم تعادل را بین آنها برقرار کنیم تا شبکه‌ای پایدار داشته باشیم.