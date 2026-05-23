به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «قرار» عنوان جریان اکران مستقل فیلم‌های کوتاه است که به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه بهمن سبز به زودی در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود. این اکران که سینمای کوتاه را دارای سانس‌های اختصاصی و چرخه اکران می‌کند، شامل باکس‌هایی با مدت زمان ۶۰ تا ۷۵ دقیقه و در سانس‌هایی مشخص است.

در اولین «قرار» اکران سه فیلم کوتاه در دستور کار قرار گرفته است که در روزهای آتی عناوین، بلیت‌فروشی و جزئیات اکران آنها اعلام خواهد شد.

تایپوگرافی این اکران توسط سمانه مقرری طراحی و اجرا شده است.