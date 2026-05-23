  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

سه فیلم کوتاه در سینماها اکران می‌شوند

سه فیلم کوتاه در سینماها اکران می‌شوند

با پیگیری‌های انجمن سینمای جوانان ایران، اکران مستقل و پیوسته فیلم‌های کوتاه با عنوان «قرار» در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «قرار» عنوان جریان اکران مستقل فیلم‌های کوتاه است که به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه بهمن سبز به زودی در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود. این اکران که سینمای کوتاه را دارای سانس‌های اختصاصی و چرخه اکران می‌کند، شامل باکس‌هایی با مدت زمان ۶۰ تا ۷۵ دقیقه و در سانس‌هایی مشخص است.

در اولین «قرار» اکران سه فیلم کوتاه در دستور کار قرار گرفته است که در روزهای آتی عناوین، بلیت‌فروشی و جزئیات اکران آنها اعلام خواهد شد.

تایپوگرافی این اکران توسط سمانه مقرری طراحی و اجرا شده است.

کد مطلب 6838364
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها