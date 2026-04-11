به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پس از پیگیری‌های چندماهه انجمن سینمای جوانان ایران، طرح اکران مستقل فیلم‌های کوتاه در سینماهای کشور وارد مرحله اجرا می‌شود؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در نمایش و دیده‌شدن فیلم‌های سینمای کوتاه به شمار رود.

بر اساس این طرح، فیلم‌های کوتاه از این پس در قالب باکس‌هایی با مدت زمان ۷۰ تا ۹۰ دقیقه و در سانس‌های مشخص، به‌صورت مستقل روی پرده سینماها خواهند رفت.

پیش از این، نمایش فیلم‌های کوتاه عمدتاً محدود به اکران‌های پراکنده یا نمایش پیش از فیلم‌های بلند بود اما در قالب جدید، این آثار به‌عنوان برنامه‌ای مستقل و با هویت اکران مشخص، میزبان مخاطبان خواهند بود.

در گام نخست، فیلم‌های کوتاه «های کپی»، «تخطی» و «سرود کلنل» برای نمایش انتخاب شده‌اند.

پخش این آثار بر عهده «بهمن سبز» است و پیش‌بینی می‌شود این روند، علاوه بر سینماهای تحت پوشش این مجموعه، در ادامه به سایر سینماهای کشور نیز گسترش پیدا کند.

انتخاب فیلم‌ها توسط انجمن سینمای جوانان ایران انجام می‌شود و اداره نظارت نیز بر روند صدور مجوز و نمایش آثار نظارت می‌کند.

بلیت‌فروشی این باکس‌ها از طریق چهار سامانه رسمی «آی‌تیکت»، «سینماتیکت»، «گیشه ۷» و «ایران‌تیکت» انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سامانه‌ها اطلاعات مربوط به زمان‌بندی و نمایش فیلم‌ها را دریافت کنند.

قیمت بلیت این باکس‌ها مشابه فیلم‌های بلند تعیین شده و در روزهای نیم‌بها، شامل تخفیف خواهد بود.