به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه رونمایی از پوستر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۳ فیلم مستند کوتاه و بلند این جشنواره در روزهای سوم و چهارم دی‌ماه در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سینمای هنر و تجربه بابل اکران می‌شود.

وی با بیان اینکه در هر سانس بسته به زمان‌بندی، یک فیلم مستند بلند یا چند مستند کوتاه به نمایش درمی‌آید، افزود: جشنواره سینماحقیقت به طور اختصاصی به سینمای مستند می‌پردازد و هیچ اثر داستانی در آن حضور ندارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل با اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره در تهران و برخی استان‌ها گفت: دو سال است که سینمای هنر و تجربه بابل به عنوان یکی از مراکز نمایش آثار جشنواره انتخاب شده و امسال نیز میزبان علاقه‌مندان سینمای مستند خواهد بود.

حسینی از نمایش آثاری چون «چهارراه حوادث»، «خط مقدم»، «قاضی برانداز»، «زندگی»، «نبض» و «دیدار بلوط» در این دوره خبر داد و افزود: حضور فیلمسازان مازندرانی در جشنواره امسال پررنگ است و نخستین فیلم اکران‌شده با عنوان «پلوره» ساخته یکی از مستندسازان استان خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های جانبی جشنواره تصریح کرد: همزمان با اکران فیلم‌ها، ورکشاپ‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور فیلمسازان برگزار می‌شود و نمایش آثار نیز به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل با یادآوری استقبال مطلوب مخاطبان در سال گذشته اظهار امیدواری کرد: امسال نیز شاهد حضور گسترده علاقه‌مندان و فعالان حوزه سینمای مستند در این رویداد فرهنگی باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه سینماحقیقت نمادی از سینمای غیرداستانی با تمرکز بر واقع‌گرایی است، گفت: سینمای مستند می‌تواند نقش مهمی در بازنمایی فرهنگ، هویت و مسائل اجتماعی استان‌ها ایفا کند.