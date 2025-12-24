  1. استانها
۱۳ مستند جشنواره «سینماحقیقت» در بابل اکران می‌شود

بابل - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل از اکران همزمان ۱۳ فیلم مستند کوتاه و بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه رونمایی از پوستر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۳ فیلم مستند کوتاه و بلند این جشنواره در روزهای سوم و چهارم دی‌ماه در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سینمای هنر و تجربه بابل اکران می‌شود.

وی با بیان اینکه در هر سانس بسته به زمان‌بندی، یک فیلم مستند بلند یا چند مستند کوتاه به نمایش درمی‌آید، افزود: جشنواره سینماحقیقت به طور اختصاصی به سینمای مستند می‌پردازد و هیچ اثر داستانی در آن حضور ندارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل با اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره در تهران و برخی استان‌ها گفت: دو سال است که سینمای هنر و تجربه بابل به عنوان یکی از مراکز نمایش آثار جشنواره انتخاب شده و امسال نیز میزبان علاقه‌مندان سینمای مستند خواهد بود.

حسینی از نمایش آثاری چون «چهارراه حوادث»، «خط مقدم»، «قاضی برانداز»، «زندگی»، «نبض» و «دیدار بلوط» در این دوره خبر داد و افزود: حضور فیلمسازان مازندرانی در جشنواره امسال پررنگ است و نخستین فیلم اکران‌شده با عنوان «پلوره» ساخته یکی از مستندسازان استان خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های جانبی جشنواره تصریح کرد: همزمان با اکران فیلم‌ها، ورکشاپ‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور فیلمسازان برگزار می‌شود و نمایش آثار نیز به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل با یادآوری استقبال مطلوب مخاطبان در سال گذشته اظهار امیدواری کرد: امسال نیز شاهد حضور گسترده علاقه‌مندان و فعالان حوزه سینمای مستند در این رویداد فرهنگی باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه سینماحقیقت نمادی از سینمای غیرداستانی با تمرکز بر واقع‌گرایی است، گفت: سینمای مستند می‌تواند نقش مهمی در بازنمایی فرهنگ، هویت و مسائل اجتماعی استان‌ها ایفا کند.

