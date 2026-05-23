به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در نشست شورای راهبردی تحول اداری، با انتقاد از تعدد سامانههای موازی در دستگاههای اجرایی، از استقرار سامانه «فوریتهای اداری (فواد)» به عنوان راهکاری برای روانسازی فرایندها و احیای قدرت تصمیمگیری مدیران خبر داد.
وی با بیان اینکه وجود سامانههای متعدد نظارتی و خدماتی بدون هماهنگی لازم، نه تنها شفافیت ایجاد نکرده، بلکه منجر به ایجاد ناامنی روانی برای مدیران شده است، تصریح کرد: وقتی سیستمهای کنترلی چنان گسترده و بیهماهنگ عمل میکنند که شهامت تصمیمگیری را از مدیر سلب میکنند، عملاً مانعی بزرگ در مسیر تحول اداری ایجاد شده است.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه در جامعه اسلامی، رضایتمندی مردم از ساختار اداری باید بر پایه اخلاق و تکریم باشد، افزود: مردم حق دارند حتی برای پاسخهای منفی نیز پاسخگویی محترمانه دریافت کنند. هدف اصلی ما در این مسیر، افزایش بهرهوری و کاهش زمان پاسخگویی به مطالبات مردمی است.
کرمی با اشاره به طراحی سامانه «فوریتهای اداری (فواد)»، هدف از این اقدام را اصلاح فرایندهای معیوب و ایجاد اطمینان خاطر برای مدیران توصیف کرد و گفت: سامانه فواد طراحی شده تا با همافزایی، از موازیکاریهای اداری بکاهد و مسیر را برای سلامت اداری و پاسخگویی بهینه هموار کند.
استاندار ایلام در بخش دیگری از اظهارات خود، نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان بازنشسته ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه ویژه سیاستگذاران به کاهش مزایای این قشر در دوران پس از خدمت شد.
