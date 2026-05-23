به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهرهوری ایران، نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند، ضمن ابلاغ پیام محمدصالح اولیاء، نایبرئیس اول سازمان بهرهوری آسیایی (APO) و رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، دیدگاههای کشورمان را در خصوص آینده همکاریهای منطقهای تشریح کرد.
وی با بیان اینکه بهرهوری همچنان پیشران اصلی توسعه پایدار است، اظهار داشت: تحولات و چالشهای اخیر جهانی، اهمیت تابآوری را برای اقتصادها دوچندان کرده است. از این رو، سازمان بهرهوری آسیایی میتواند با تبیین پیوند میان «تابآوری» و «بهرهوری»، نقش موثری در تقویت ظرفیتهای جمعی منطقه ایفا کند.
نماینده کشورمان تبادل دانش، مستندسازی تجربیات ملی در مدیریت بحران و تعریف ابتکارات مشترک را بستری ارزشمند برای همافزایی اعضا برشمرد و افزود: تجربیات کشورهای عضو در حوزههایی نظیر نظامهای اجتماعی، بخش انرژی و حکمرانی دولتی، منابعی غنی برای یادگیری مشترک و پیشبرد اهداف توسعه پایدار است.
وی در پایان با استقبال از برنامههای «چشمانداز ۲۰۳۰ سازمان بهرهوری آسیایی»، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال در اجرای موثر این برنامهها در طول دوره تصدی نایبرئیسی تاکید کرد و خواستار گسترش بیش از پیش همکاریهای میانبخشی در منطقه شد.
