۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

احتمال نفوذ گرد و غبار به آسمان استان ایلام طی ۲ روز آینده

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از افزایش سرعت باد و احتمال نفوذ گرد و غبار به آسمان استان طی دو روز آینده خبر داد و گفت: بر این اساس هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی روز یکشنبه افزایش سرعت باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

وی افزود: بر همین اساس هشدار سطح زرد صادر شده و این شرایط می‌تواند موجب آسیب به سازه‌های سبک و موقت و همچنین سرشاخه درختان شود.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: با توجه به افزایش سرعت باد بر روی کشور عراق، احتمال نفوذ گرد و غبار به استان وجود دارد، هرچند انتظار وقوع گرد و غبار غلیظ در ایلام نمی‌رود.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط جوی استان پایدار خواهد بود، گفت: شهروندان و دستگاه‌های اجرایی لازم است نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گرد و غبار بیندیشند.

