احتمال نفوذ گرد و غبار به آسمان استان ایلام طی ۲ روز آینده

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: طی روز یکشنبه افزایش سرعت باد در سطح استان پیشبینی میشود و در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
وی افزود: بر همین اساس هشدار سطح زرد صادر شده و این شرایط میتواند موجب آسیب به سازههای سبک و موقت و همچنین سرشاخه درختان شود.
کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: با توجه به افزایش سرعت باد بر روی کشور عراق، احتمال نفوذ گرد و غبار به استان وجود دارد، هرچند انتظار وقوع گرد و غبار غلیظ در ایلام نمیرود.
احمدینژاد با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط جوی استان پایدار خواهد بود، گفت: شهروندان و دستگاههای اجرایی لازم است نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گرد و غبار بیندیشند.
