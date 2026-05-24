قدردانی وزیر ورزش از رئیس کمیته دولتی تربیت بدنی و ورزش ترکمنستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با ارسال نامه ای به «اللهبردی ساپاروف» رئیس کمیته دولتی تربیت بدنی و ورزش ترکمنستان از مساعدت های همتای خود در تسهیل صدور روادید این کشور برای اعزام به بازی های ساحلی آسیا در شهر سانیای چین، تشکر کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بدینوسیله مراتب قدردانی صمیمانه خود را از جنابعالی و همکاران محترم آن کمیته، بابت مساعدتهای ارزشمند در تسهیل صدور روادید ورود به جمهوری ترکمنستان برای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به بازیهای ساحلی در شهر سانیا، جمهوری خلق چین، ابراز میدارم.
همکاریهای آن کمیته در فراهمسازی شرایط ورود کاروان ورزشی کشورمان به ترکمنستان، نقشی مؤثر در تسهیل برنامه اعزام و حضور بهموقع ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بینالمللی ایفا کرد که شایسته قدردانی است.
همچنین لازم میدانم مراتب سپاس خود را از دولت محترم ترکمنستان، بهدلیل حمایتهای ارزنده در این زمینه، اعلام نمایم.
امید است با تداوم چنین تعاملات سازندهای، شاهد توسعه و تعمیق هرچهبیشتر همکاریهای ورزشی میان دو کشور دوست و همسایه باشیم.
