اگر الگو خرمشهر است چرا در اقتصاد کم آوردیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، عمار ایزدیار، عضو شورای شهر کرج، امروز یکشنبه، در دویست و چهل و سومین جلسه رسمی شورا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: خرمشهر در تاریخ ما فراتر از یک شهر، به نماد مقاومت و تجلی‌گاه اراده ملی بدل شد که با جانفشانی رزمندگان اسلام به ویژه رزمندگان غیور کرجی، این فتح‌الفتوح در دفاع مقدس رقم خورد.

وی با اشاره به نقش نیروهای استان البرز در این عملیات غرورآفرین افزود: جا دارد از «آقامهدی شهرپسند» به عنوان فرمانده‌ای که در آن دوران نقشی مؤثر ایفا کرد و همچنین شهید گروسی به عنوان نخستین مؤذنی که پس از آزادسازی خرمشهر در مسجد جامع این شهر اذان سر داد، به عنوان افتخارات استان البرز یاد کنیم.

عضو شورای شهر کرج در ادامه با ترسیم فضای کنونی کشور، تصریح کرد: امروز درگیر «جنگ تحمیلی سوم» هستیم؛ جنگی ترکیبی که جبهه‌های آن از نبرد اقتصادی و فرهنگی-شناختی تا محاصره دریایی، تکنولوژیک و سیاسی گسترده شده است. در این برهه، بازخوانی سوم خرداد نه برای خاطره‌بازی، که به عنوان نقشه‌راهی برای آینده یک ضرورت است.

ایزدیار با بازخوانی جمله تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، خاطرنشان ساخت: این کلام نفی تلاش رزمندگان نیست، بلکه تصریح بر این واقعیت است که نصرت الهی پاداش مجاهدت بی‌وقفه است. در جنگ تحمیلی سوم نیز منطق پیروزی همان است که در خرمشهر دیدیم؛ ترکیب مجاهدت مؤمنانه با توکل خالصانه.

وی با تأکید بر اینکه چالش‌های امروز گرچه پیچیده‌تر و زیرکانه‌تر از میدان مین و تیربار دشمن در سال ۶۱ است، اما راهکارها همان است، گفت: اعتماد به نفس مصری، تکیه بر توانمندی‌های داخلی و نگاه انقلابی به مقاومت، همچنان پیروزی‌آفرین است. ممکن است تصور شود مقاومت در جنگ اقتصادی یا نبرد رسانه‌ای معنای متفاوتی دارد، اما حقیقت این است که مقاومت در هر میدانی نتیجه‌بخش است.

این مقام شورای شهر با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: امام خامنه‌ای چالش‌های امروز را نه به عنوان بن‌بست، بلکه به مثابه میدان‌های آزمونی برای خرمشهرهای پیش رو ترسیم کردند. راهکار رسیدن به قله در پیوند میان علم و فناوری با روحیه مقاومت نهفته است. اگر در خرمشهر سلاح ایمان بر استکبار جهانی پیروز شد، امروز نیز دانش بومی و استقامت اجتماعی سد محاصمه دشمنان را خواهد شکست.

ایزدیار در پایان تأکید کرد: آزادی خرمشهرها نیازمند دلاورمردان و زنانی از جنس مدافعان خرمشهر است؛ کسانی که در میدان کار، علم و توحید همان شور انقلابی را داشته باشند. ما امروز از خرمشهر استقلال اقتصادی تا خرمشهر عزت تمدنی، فتح‌های متعددی در پیش داریم و باید یادمان باشد که خرمشهرها با ترس از دشمن آزاد نمی‌شوند؛ درست همانند سال ۶۱.