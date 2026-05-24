حبیبی: تنگه هرمز برای ما مسجد جامع خرمشهرِ این دوران است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس، سالروز آزادسازی خرمشهر و سالگرد شهادت شهدای خدمت که با حضور گسترده مدیران ارشد، فرماندهان نظامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در حسینیه شهدا برگزار شد، با بازخوانی کلام ماندگار امام راحل (ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد» اظهار کرد: خرمشهر، طلوع دوباره خورشید عزت بر کرخه و کارون بود؛ حماسه‌ای که در آن خداوند به جهانیان اثبات کرد اراده مردان بی‌ادعایِ این سرزمین، از تمام زرادخانه‌های مدرن شرق و غرب قوی‌تر و نافذتر است.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر تنها بازپس‌گیری جغرافیای خاک نبود، بلکه احیای ارزش‌های اصیل اسلامی-ایرانی محسوب می‌شد، افزود: پیروزی در این عملیات، نغمه طنین‌انداز مقاومت یک ملت در میان آتش و آهن بود که شعار راهبردی «ما می‌توانیم» را به یک باور جهانی مبدل ساخت؛ چرا که راز این توفیق بزرگ، در پیوندِ ناگسستنی میان ایمان به خدا، اتحاد حول محور ولایت و اعتماد به نفس ملی نهفته بود.

جنگ رمضان و تحقق عینی وعده «خرمشهرها در پیش است»

استاندار کرمانشاه با پیوند زدن تجارب دفاع مقدس به تحولات معاصر منطقه و ایستادگی ملت در برابر تجاوزات استکبار جهانی تصریح کرد: آنچه امروز در «جنگ رمضان» شاهد بودیم، مصداق عینی و زنده وعده الهی مبنی بر در پیش بودن «خرمشهرها» است؛ ملت ایران در این نبرد، با بصیرتی ستودنی و بی‌اعتنا به تحریم‌ها و تهدیدها، حماسه‌ای آفرید که ثابت کرد الگوی مقاومت محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

دکتر حبیبی با تقبیح شدید اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، به تحرکات نظامی اخیر جبهه استکبار اشاره کرد و گفت: دشمنان جنایتکار بدانند آنچه در تجاوز «جنگ تحمیلی سوم» رخ داد، تکرار همان توهمات باطل صدام در دوران جنگ تحمیلی است؛ آن‌ها باید درک کنند که ملت بزرگ ایران، همان ملتی است که در خرمشهر دشمن بعثی را به زانو درآورد، لذا هر آنچه را که دیروز با لشکرکشی تانک‌ها به دست نیاوردند، امروز با ناو هواپیمابر هم به دست نخواهند آورد.

تنگه هرمز؛ خط قرمز استقلال و عزت میهن

رئیس شورای تامین استان کرمانشاه با اشاره به روحیه جان‌فدایی مردم ایران از پیر و جوان تا طلبه، دانشجو و مرزبانان غیور، با تاکید بر کلام شهید سلیمانی یادآور شد: امروز همه ما یک‌صدا فریاد می‌زنیم که جمهوری اسلامی ایران، حرم است؛ بر همین اساس، تنگه هرمز امروز برای ما حکم «مسجد جامع خرمشهرِ» این دوران را دارد و هر موجِ این آبراه راهبردی، هشداری صریح به دشمن است که بداند این ملت بر سر عزت، اقتدار و استقلال خود معامله نمی‌کند.

وی با صراحت به جبهه متخاصم هشدار داد و خاطرنشان کرد: ما به دشمنان هشدار می‌دهیم که خاطره شکست مایه عبرت در خرمشهر را فراموش نکنند؛ چرا که اگر امروز دست به کمترین خطای محاسباتی بزنند، پاسخی را از سوی نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد که درهای جهنم را برای همیشه در خاطرشان ثبت کند.

استاندار کرمانشاه در پایان با تجلیل از ایثارگری و ماندگاری نام «شهدای خدمت» گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که در مسیر فتح خرمشهرهای پیشِ رو، آماده‌ایم تا عزیزترین داشته‌های خود را فدا کنیم، چرا که درسِ بزرگ شهیدانِ مقاومت، شکست‌ناپذیریِ یک ملت متحد است.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولان اداری و فرماندهان نظامی با حضور در گلزار مطهر شهدا، با نثار گل و قرائت فاتحه، با آرمان‌های والای امام شهیدان و شهدای گلگون‌کفن تجدید بیعت کردند.