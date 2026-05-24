۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

استقلال کازرون فاتح زودهنگام لیگ برتر هندبال‌ مردان ایران شد

در هفته ماقبل پایانی لیگ برتر هندبال مردان، استقلال کازرون عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک هفته مانده به پایان سی‌ و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور و با توجه به نتایج رقم‌ خورده در هفته بیست‌ و یکم، قهرمانی تیم استقلال کازرون در این فصل از رقابت‌ها مسجل شد.

در چارچوب دیدارهای هفته‌ بیست‌ و یکم لیگ برتر که امروز یکشنبه ۳ خرداد پیگیری شد، مس کرمان به عنوان جدی‌ترین رقیب استقلال در کورس قهرمانی، در دیداری حساس، تعیین‌کننده و نفس‌گیر با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ مغلوب سپاهان اصفهان شد. همچنین استقلال کازرون بلافاصله پس از این دیدار، رو در روی پرواز هوانیروز قرار گرفت و با کسب پیروزی ۳۴-۲۷ در این مسابقه، جمع امتیازات خود را به عدد ۲۹ رساند.

با این پیروزی، اختلاف امتیاز کازرونی‌ها با سپاهان اصفهان و مس کرمان در صدر جدول به ۳ امتیاز رسید تا با توجه به باقی ماندن تنها یک هفته به پایان لیگ سی‌ و هشتم، استقلال کازرون در اولین فصل حضور خود در لیگ برتر، عنوان ارزشمند قهرمانی را از آن خود کند.

شاگردان صادق‌شاه‌نشین که با ارائه نمایش‌های درخشان، هفته‌های متمادی صدر جدول را در اختیار داشتند و با پیروزی در دیدارهای رو در رو، رقبای مدعی را یکی پس از دیگری از کورس خارج کرده بودند، در آخرین دیدار خود روز سه‌شنبه ۵ خرداد ماه از ساعت ۱۵:۰۰ به مصاف سنگ آهن بافق خواهند رفت. آبی‌پوشان کازرون پس از سوت پایان این مسابقه، جشن قهرمانی خود را در کرمان برپا خواهند کرد تا جام را با خود به خانه ببرند.

