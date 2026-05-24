به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در همایش مسئولین روابط عمومی ادارات کل با تقدیر و تشکر از زحمات همه خادمان قرآن که در طرح ملی زندگی با آیه ها نقش آفرین بوده‌اند، گفت: روابط عمومی‌ها روایتگر جلوه‌های زیبای فعالیتهای قرآنی که در اضلاع گوناگون استان در حال انجام است باشند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: امروز و در این نبرد آخرالزمانی که شیاطین عالم مقهور اراده ایمانی برخاسته از اعتقادات قرآنی ملت مبعوث شده هستند، بیش از پیش باید توجه خاص به عمق بخشی داشته‌های قرآنی خودمان داشته باشیم.

دبیر شورای توسعه و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی خراسان جنوبی بیان کرد: قریب به ۱۴ هزار نفر این افتخار را دارند که در طرح ملی زندگی با آیه‌ها که میراث رهبر شهیدمان هست آماده فعالیت و خدمت‌های قرآنی در سنگر سفیران آیه‌ها باشند و در مسیر امیدآفرینی و روایت سنگر ارزشمند خیابان، سفیر همدلی حماسه و انسجام اجتماعی باشند.

وی با بیان اینکه سفیران آیه‌ها قلب تپنده این حرکت همگانی و با برکت قرآنی است گفت: ما در نبرد با دشمنان خدا و قرآن و ارزش‌های الهی با اتکاء به این معجزه الهی و اینکه زندگی خود را و سیاست‌ها و رفتار خود را با آیات قرآن تنظیم کنیم انشالله پیروز خواهیم بود.

حجت‌الاسلام سالاری مکی در پایان افزود: آنچه که مسلم است ما در یک تقابل گفتمانی و یک جنگ شناختی همه جانبه هستیم و مهمترین سلاح ما در این مسیر اعتقادات ما، داشته‌های ارزشمند ایمانی و الهی منبعث از کلام وحی می باشد.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام نیز در ضمن حدیثی فرمودند خداوند اسلام را خلق کرد و برای آن میدانی و عرصه‌ای قرار داد که این میدان و عرصه جولان اسلام، قرآن است و بر ما لازم است که از این سفره با برکت و معجزه انسان ساز بهترین بهره ها را در مسیر هدایت جامعه جهانی به سمت کمال و زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت ببریم.