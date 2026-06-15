به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی یکشنبه شب در مراسم «شکرانه زندگی با آیهها»، با اشاره به استمرار اجرای طرح «زندگی با آیهها» در خراسان جنوبی طی چند سال متوالی، بیان کرد: این طرح با برگزاری رزمایش «زندگی با آیهها» در ابتدای ماه مبارک رمضان در تمامی شهرهای استان آغاز میشود و در پایان ماه ذیالحجه با برگزاری مراسم شکرانه، به صورت چند سال متوالی تداوم یافته است.
وی فلسفه برگزاری مراسم شکرانه را شکرگزاری بابت این همراهی و انس جمعی شکلگرفته با قرآن کریم دانست و افزود: این مراسم فرصتی برای تجلیل از فعالان، مؤثران و شرکتکنندگان این حرکت قرآنی است که در طول اجرای طرح نقشآفرینی کردهاند.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به آموزههای قرآن کریم، بیان کرد: جامعهای که مبنای حرکت خود را بر آیات الهی قرار دهد، در برابر تهدیدها و عملیات روانی دشمن دچار ترس و تردید نخواهد شد.
وی با استناد به آیه شریفه «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم…» اظهار کرد: در طول تاریخ، دشمنان با جنگ روانی تلاش کردهاند مردم را از قدرت و مسیر خود دلسرد کنند، اما جامعه مؤمن نهتنها عقبنشینی نکرده بلکه ایمانش نیز افزایش یافته است.
یقین به وعدههای الهی
حجتالاسلام سالاریمکی افزود: مردمی که بر اساس قرآن زندگی میکنند، محاسباتشان صرفاً مادی نیست و همین نگاه ایمانی سبب میشود در برابر فشارها، تهدیدها و تحرکات دشمن، با آرامش و اطمینان بایستند.
وی با بیان اینکه «یقین به نصرت الهی» محور حرکت جامعه ایمانی است، اظهار کرد: باور به وعدههای الهی همچون «وَلیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ» سبب شده است که ملت ایران در مواجهه با بحرانها، نه دچار یأس شود و نه از مسیر خود عقبنشینی کند.
نقش وحدت مردم و مسئولان
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نقش وحدت و همدلی مردم و مسئولان در استان خراسان جنوبی، گفت: همافزایی مردمی و مسئولان، این استان را به یکی از پیشگامان طرح «زندگی با آیهها» تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائهشده در این طرح، بیش از ۱۵۰ هزار نفر به عنوان کنشگران قرآنی در استان مشارکت داشتهاند و هزاران نفر با نصب اپلیکیشنها و حضور در برنامههای قرآنی به این پویش پیوستهاند.
حمایتهای استانی و تشویقی
حجت الاسلام سالاریمکی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی اظهار کرد: حمایتهای اجرایی و فرهنگی در توسعه فعالیتهای قرآنی نقش مهمی داشته و موجب گسترش این حرکت مردمی شده است.
وی با اشاره به همزمانی این برنامه با ایام معنوی پیشرو، بر لزوم تداوم حضور فعال مردم در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: این حضور مردمی در واقع مکمل تلاشهای سایر بخشها در کشور است.
حجتالاسلام سالاریمکی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، از برگزاری برنامههای حمایتی و تشویقی برای فعالان قرآنی خبر داد و افزود: با حمایتهای انجامشده، جوایز و مشوقهای طرح «زندگی با آیهها» با افزایش چندبرابری نسبت به پیشبینی اولیه همراه شده است.
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