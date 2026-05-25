به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، شبکه فاکس‌نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که «توافق‌نامه چارچوب بالقوه» به پیشرفت قابل توجهی رسیده است.

بر اساس این ادعا، مذاکرات «حدود ۹۵ درصد» پیش رفته است؛ با این حال، رایزنی‌ها درباره متن نهایی برخی بندها همچنان ادامه دارد و طرفین در حال بررسی «زبان دقیق» مفاد هستند.

فاکس‌نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گزارش داد: «ما به یک توافق اولیه رسیده‌ایم، اما بحث‌ها درباره عبارت‌بندی نهایی متون همچنان ادامه دارد.»

این مقام در عین حال تصریح کرده است که امضای رسمی این توافق‌نامه «امروز یا فردا» در دستور کار نیست و پیش‌بینی کرد احتمالاً پنج تا هفت روز دیگر متن توافق نهایی خواهد شد.