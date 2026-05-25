  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۵

فاکس‌نیوز مدعی «پیشرفت ۹۵ درصدی تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا» شد

فاکس‌نیوز مدعی «پیشرفت ۹۵ درصدی تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا» شد

شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که تفاهم اولیه درباره حدود ۹۵ درصد مفاد یک توافق‌نامه حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، شبکه فاکس‌نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که «توافق‌نامه چارچوب بالقوه» به پیشرفت قابل توجهی رسیده است.

بر اساس این ادعا، مذاکرات «حدود ۹۵ درصد» پیش رفته است؛ با این حال، رایزنی‌ها درباره متن نهایی برخی بندها همچنان ادامه دارد و طرفین در حال بررسی «زبان دقیق» مفاد هستند.

فاکس‌نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گزارش داد: «ما به یک توافق اولیه رسیده‌ایم، اما بحث‌ها درباره عبارت‌بندی نهایی متون همچنان ادامه دارد.»

این مقام در عین حال تصریح کرده است که امضای رسمی این توافق‌نامه «امروز یا فردا» در دستور کار نیست و پیش‌بینی کرد احتمالاً پنج تا هفت روز دیگر متن توافق نهایی خواهد شد.

کد مطلب 6840214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      4 1
      پاسخ
      امریکا هیچ توافقی نمیکنه و به هیچ توافقی هم پایبند نیست . اولا طبق گزارش کنگره ششصد تا موشک آماده داره و نمیتونه جنگ کنه دوما میخواد به اسم مذاکره جلوی حمله ایران را بگیره تا جام جهانی رو برگزار کنه .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها